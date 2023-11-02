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СМИ: жертвами удара Израиля по лагерю беженцев стали не менее 80 человек - РИА Новости, 02.11.2023
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00:51 02.11.2023 (обновлено: 01:20 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/udar-1906826107.html
СМИ: жертвами удара Израиля по лагерю беженцев стали не менее 80 человек
СМИ: жертвами удара Израиля по лагерю беженцев стали не менее 80 человек - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: жертвами удара Израиля по лагерю беженцев стали не менее 80 человек
По меньшей мере 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю Джебалия в Газе в среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T00:51
2023-11-02T01:20
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
владимир путин
хамас
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россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю Джебалия в Газе в среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа."В результате израильского авиаудара, который потряс лагерь беженцев в Газе Джебалия в среду, погибли по меньшей мере 80 человек", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на директора индонезийской больницы в Газе.Из-под завалов извлекают тела, сообщается о сотнях раненых. По данным источника, большинство жертв — женщины и дети.Это уже не первый удар по лагерю беженцев Джебалия. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.Накануне агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению.Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. По данным министерства здравоохранения Палестины, 73% жертв бомбежек - это дети, старики и женщины. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/zaschita-1906807704.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, хамас, оон, россия, палестина
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия, Палестина
СМИ: жертвами удара Израиля по лагерю беженцев стали не менее 80 человек

CNN: жертвами повторного удара ЦАХАЛ по лагерю Джабалия стали более 80 человек

© AP Photo / Abed KhaledПоследствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа
Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю Джебалия в Газе в среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа.
«
"В результате израильского авиаудара, который потряс лагерь беженцев в Газе Джебалия в среду, погибли по меньшей мере 80 человек", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на директора индонезийской больницы в Газе.
Из-под завалов извлекают тела, сообщается о сотнях раненых. По данным источника, большинство жертв — женщины и дети.
Это уже не первый удар по лагерю беженцев Джебалия. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.
Накануне агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению.
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. По данным министерства здравоохранения Палестины, 73% жертв бомбежек - это дети, старики и женщины. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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