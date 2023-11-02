https://ria.ru/20231102/uchenye-1906858246.html
Российские ученые создали модель печени человека для обучения врачей
Российские ученые создали модель печени человека для обучения врачей - РИА Новости, 02.11.2023
Российские ученые создали модель печени человека для обучения врачей
Московские ученые разработали фантом, имитирующий печень человека, он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей, РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:08
2023-11-02T10:08
2023-11-02T10:13
москва
анастасия ракова
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906858498_175:0:1597:800_1920x0_80_0_0_93309a6ec9997a4cb14b9d637b90fde0.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московские ученые разработали фантом, имитирующий печень человека, он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мы не прекращаем работу по повышению качества медицинской помощи пациентам. Для этого наши ученые разработали фантом, имитирующий печень человека. Он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что специалисты, используя учебную модель, смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем. "Так как зарубежные аналоги сейчас не всегда доступны, то наша отечественная разработка становится настоящей находкой для специалистов. При этом она обладает двумя важными качествами — реалистичностью и долговечностью", - цитируют в материале Ракову.
https://ria.ru/20231025/nauka-1904882708.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906858498_353:0:1420:800_1920x0_80_0_0_0d2bcc49e3ae545bb588f262c7488195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова
Москва, Анастасия Ракова , Наука
Российские ученые создали модель печени человека для обучения врачей
Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей