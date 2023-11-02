https://ria.ru/20231102/uchenye-1906858246.html

Российские ученые создали модель печени человека для обучения врачей

Российские ученые создали модель печени человека для обучения врачей - РИА Новости, 02.11.2023

Российские ученые создали модель печени человека для обучения врачей

Московские ученые разработали фантом, имитирующий печень человека, он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:08

2023-11-02T10:08

2023-11-02T10:13

москва

анастасия ракова

наука

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московские ученые разработали фантом, имитирующий печень человека, он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мы не прекращаем работу по повышению качества медицинской помощи пациентам. Для этого наши ученые разработали фантом, имитирующий печень человека. Он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что специалисты, используя учебную модель, смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем. "Так как зарубежные аналоги сейчас не всегда доступны, то наша отечественная разработка становится настоящей находкой для специалистов. При этом она обладает двумя важными качествами — реалистичностью и долговечностью", - цитируют в материале Ракову.

https://ria.ru/20231025/nauka-1904882708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анастасия ракова