Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки
Жителя Воронежской области обвинили в изнасиловании и убийстве пожилой соседки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Жителя Воронежской области подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Информация о жестоком преступлении появилась в четверг в Telegram-канале SHOT, вызвав резонанс. По данным канала, в селе Новая Чигла к пожилой женщине, которая была помощницей депутата Воронежской областной думы, зашел сосед и попросил дать ему алкоголя. Женщина отказала. Тогда сосед ударил ее по голове обухом топора и надругался над ней. Женщина умерла, не приходя в сознание.
"Первого ноября 2023 года на территории домовладения в селе Новая Чигла Таловского района обнаружено тело 74-летней хозяйки с признаками насильственной смерти <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении следствия.
Как информирует следствие, по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний сосед погибшей, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2023 года.
"В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.