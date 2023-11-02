https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906920468.html

Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки

Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки - РИА Новости, 02.11.2023

Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки

Жителя Воронежской области подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщает в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:08

2023-11-02T13:08

2023-11-02T13:08

происшествия

воронежская область

таловский район

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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Жителя Воронежской области подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону. Информация о жестоком преступлении появилась в четверг в Telegram-канале SHOT, вызвав резонанс. По данным канала, в селе Новая Чигла к пожилой женщине, которая была помощницей депутата Воронежской областной думы, зашел сосед и попросил дать ему алкоголя. Женщина отказала. Тогда сосед ударил ее по голове обухом топора и надругался над ней. Женщина умерла, не приходя в сознание. "Первого ноября 2023 года на территории домовладения в селе Новая Чигла Таловского района обнаружено тело 74-летней хозяйки с признаками насильственной смерти <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении следствия. Как информирует следствие, по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний сосед погибшей, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2023 года. "В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906911426.html

воронежская область

таловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, таловский район