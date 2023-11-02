Рейтинг@Mail.ru
Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906920468.html
Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки
Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки - РИА Новости, 02.11.2023
Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки
Жителя Воронежской области подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщает в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:08
2023-11-02T13:08
происшествия
воронежская область
таловский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Жителя Воронежской области подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону. Информация о жестоком преступлении появилась в четверг в Telegram-канале SHOT, вызвав резонанс. По данным канала, в селе Новая Чигла к пожилой женщине, которая была помощницей депутата Воронежской областной думы, зашел сосед и попросил дать ему алкоголя. Женщина отказала. Тогда сосед ударил ее по голове обухом топора и надругался над ней. Женщина умерла, не приходя в сознание. "Первого ноября 2023 года на территории домовладения в селе Новая Чигла Таловского района обнаружено тело 74-летней хозяйки с признаками насильственной смерти &lt;...&gt; По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении следствия. Как информирует следствие, по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний сосед погибшей, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2023 года. "В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906911426.html
воронежская область
таловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, таловский район
Происшествия, Воронежская область, Таловский район
Жителя Воронежской области заподозрили в убийстве пожилой соседки

Жителя Воронежской области обвинили в изнасиловании и убийстве пожилой соседки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Жителя Воронежской области подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Информация о жестоком преступлении появилась в четверг в Telegram-канале SHOT, вызвав резонанс. По данным канала, в селе Новая Чигла к пожилой женщине, которая была помощницей депутата Воронежской областной думы, зашел сосед и попросил дать ему алкоголя. Женщина отказала. Тогда сосед ударил ее по голове обухом топора и надругался над ней. Женщина умерла, не приходя в сознание.
"Первого ноября 2023 года на территории домовладения в селе Новая Чигла Таловского района обнаружено тело 74-летней хозяйки с признаками насильственной смерти <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении следствия.
Как информирует следствие, по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний сосед погибшей, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2023 года.
"В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Жители Петрозаводска, обвиняемые в изнасиловании школьниц в гостинице в 1993 году в Карелии. 1 ноября 2023
В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году
12:58
 
ПроисшествияВоронежская областьТаловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала