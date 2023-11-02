https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906841316.html

Суд арестовал жительницу Владивостока, подозреваемую в убийстве сына

Суд арестовал жительницу Владивостока, подозреваемую в убийстве сына - РИА Новости, 02.11.2023

Суд арестовал жительницу Владивостока, подозреваемую в убийстве сына

Суд заключил под стражу жительницу Владивостока, подозреваемую в убийстве ножом своего 4-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:29

2023-11-02T07:29

2023-11-02T10:21

владивосток

россия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Владивостока, подозреваемую в убийстве ножом своего 4-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. Утром 31 октября в частном доме во Владивостоке было найдено тело мальчика 2018 года рождения с ножевыми ранениями в области живота. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "халатность". СУСК сообщало, что в преступлении подозревается 45-летняя мать ребенка – она убила спящего сына в ночь на 31 октября. По данным следствия, женщина ранее проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение. "По ходатайству следователя СУСК РФ по Приморскому краю 45-летней подозреваемой в убийстве своего 4-летнего сына избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края, следствие ходатайствовало о заключении ее под стражу, ссылаясь на то, что она, имея регистрацию и близких родственников в другом регионе РФ, может скрыться от следствия и суда. Прокурор поддержал ходатайство органа расследования. В прокуратуре Приморья РИА Новости также отметили, что женщина подозревается в том, что нанесла не менее пяти ударов острым предметом в область жизненно важных органов ребёнка. В СУСК уточнили, что подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Также следствие добавляет, что, так как женщина ранее состояла на учете у врача-психиатра, будет дана правовая оценка действиям медицинского работника при оказании психиатрической помощи.

https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906773453.html

https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html

владивосток

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приморский край

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владивосток, россия, приморский край, происшествия