https://ria.ru/20231102/tyulpany-1906961772.html
В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов
В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов
Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:06
2023-11-02T15:06
2023-11-02T15:19
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее в городе ежегодно высаживали порядка 300-400 тысяч тюльпанов. "Чтобы в год своего 275-летия наш город выглядел еще красивее и наряднее, этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов. Распустятся они уже весной", - сказал он. Глава городской администрации отметил, что луковицы этих красивых весенних цветов закладываются в землю именно в осенний период. Окрас выбран яркий: розовый, желтый, белый, красный. Высадка уже началась. Тюльпаны украсят проспекты Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, улицы Пушкинская, Левобережная, Таганрогская, Малиновского, Покровский сквер и другие территории. В следующем году Ростов отметит юбилейную дату - свое 275-летие. По данным администрации города, в течение всего года в Ростове будут проводиться мероприятия различной направленности: концерты, ярмарки, уличные выставки и музеи под открытым небом, конкурсы, спортивные соревнования, молодежные акции. В рамках празднования Дня города также будет организован ряд фестивалей.
https://ria.ru/20231102/rostov-na-donu-1906947297.html
https://ria.ru/20231028/festival-1905835015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
Ранее в городе ежегодно высаживали порядка 300-400 тысяч тюльпанов.
"Чтобы в год своего 275-летия наш город выглядел еще красивее и наряднее, этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов. Распустятся они уже весной", - сказал он.
Глава городской администрации отметил, что луковицы этих красивых весенних цветов закладываются в землю именно в осенний период. Окрас выбран яркий: розовый, желтый, белый, красный.
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Высадка уже началась. Тюльпаны украсят проспекты Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, улицы Пушкинская, Левобережная, Таганрогская, Малиновского, Покровский сквер и другие территории.
В следующем году Ростов отметит юбилейную дату - свое 275-летие. По данным администрации города, в течение всего года в Ростове будут проводиться мероприятия различной направленности: концерты, ярмарки, уличные выставки и музеи под открытым небом, конкурсы, спортивные соревнования, молодежные акции. В рамках празднования Дня города также будет организован ряд фестивалей.
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