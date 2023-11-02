https://ria.ru/20231102/tyulpany-1906961772.html

В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов

В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов - РИА Новости, 02.11.2023

В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов

Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:06

2023-11-02T15:06

2023-11-02T15:19

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее в городе ежегодно высаживали порядка 300-400 тысяч тюльпанов. "Чтобы в год своего 275-летия наш город выглядел еще красивее и наряднее, этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов. Распустятся они уже весной", - сказал он. Глава городской администрации отметил, что луковицы этих красивых весенних цветов закладываются в землю именно в осенний период. Окрас выбран яркий: розовый, желтый, белый, красный. Высадка уже началась. Тюльпаны украсят проспекты Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, улицы Пушкинская, Левобережная, Таганрогская, Малиновского, Покровский сквер и другие территории. В следующем году Ростов отметит юбилейную дату - свое 275-летие. По данным администрации города, в течение всего года в Ростове будут проводиться мероприятия различной направленности: концерты, ярмарки, уличные выставки и музеи под открытым небом, конкурсы, спортивные соревнования, молодежные акции. В рамках празднования Дня города также будет организован ряд фестивалей.

https://ria.ru/20231102/rostov-na-donu-1906947297.html

https://ria.ru/20231028/festival-1905835015.html

ростов-на-дону

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, алексей логвиненко