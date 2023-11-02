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В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов - РИА Новости, 02.11.2023
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Ростовская область
 
15:06 02.11.2023 (обновлено: 15:19 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/tyulpany-1906961772.html
В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов
В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов
Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:06
2023-11-02T15:19
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее в городе ежегодно высаживали порядка 300-400 тысяч тюльпанов. "Чтобы в год своего 275-летия наш город выглядел еще красивее и наряднее, этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов. Распустятся они уже весной", - сказал он. Глава городской администрации отметил, что луковицы этих красивых весенних цветов закладываются в землю именно в осенний период. Окрас выбран яркий: розовый, желтый, белый, красный. Высадка уже началась. Тюльпаны украсят проспекты Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, улицы Пушкинская, Левобережная, Таганрогская, Малиновского, Покровский сквер и другие территории. В следующем году Ростов отметит юбилейную дату - свое 275-летие. По данным администрации города, в течение всего года в Ростове будут проводиться мероприятия различной направленности: концерты, ярмарки, уличные выставки и музеи под открытым небом, конкурсы, спортивные соревнования, молодежные акции. В рамках празднования Дня города также будет организован ряд фестивалей.
https://ria.ru/20231102/rostov-na-donu-1906947297.html
https://ria.ru/20231028/festival-1905835015.html
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко

В Ростове-на-Дону осенью высадят более одного миллиона тюльпанов

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-ДонуКлумба с тюльпанами возле Технического университета в Ростове-на-Дону
Клумба с тюльпанами возле Технического университета в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-Дону
Клумба с тюльпанами возле Технического университета в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона тюльпанов высадят текущей осенью в Ростове-на-Дону, что является абсолютным рекордом для города, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
Ранее в городе ежегодно высаживали порядка 300-400 тысяч тюльпанов.
"Чтобы в год своего 275-летия наш город выглядел еще красивее и наряднее, этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов. Распустятся они уже весной", - сказал он.
Глава городской администрации отметил, что луковицы этих красивых весенних цветов закладываются в землю именно в осенний период. Окрас выбран яркий: розовый, желтый, белый, красный.
В Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону
14:28
Высадка уже началась. Тюльпаны украсят проспекты Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, улицы Пушкинская, Левобережная, Таганрогская, Малиновского, Покровский сквер и другие территории.
В следующем году Ростов отметит юбилейную дату - свое 275-летие. По данным администрации города, в течение всего года в Ростове будут проводиться мероприятия различной направленности: концерты, ярмарки, уличные выставки и музеи под открытым небом, конкурсы, спортивные соревнования, молодежные акции. В рамках празднования Дня города также будет организован ряд фестивалей.
Фестиваль День донского урожая в парке Левобережный в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Ростовской области открылся фестиваль "День донского урожая"
28 октября, 15:20
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
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