Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию
МИД Украины потребовал у Анкары объяснить визит делегации из Ялты в Турцию
© Фото : United Cities and Local Governments (UCLG)Заседание международной организации "Объединенные города и местные власти" в турецком городе Конья
Заседание международной организации "Объединенные города и местные власти" в турецком городе Конья
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти", сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря министерства Олега Николенко.
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"МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте", — указано в материале.
По данным издания, российская и турецкая стороны также обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, в Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос региона "закрыт окончательно".