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Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию - РИА Новости, 02.11.2023
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02:36 02.11.2023 (обновлено: 10:06 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/turtsiya-1906831422.html
Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию
Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию - РИА Новости, 02.11.2023
Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию
Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T02:36
2023-11-02T10:06
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ялта
олег николенко
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти", сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря министерства Олега Николенко.&quot;МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте&quot;, — указано в материале.По данным издания, российская и турецкая стороны также обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, в Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос региона "закрыт окончательно".
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украина, россия, ялта, олег николенко, владимир путин, оон
Украина, Россия, Ялта, Олег Николенко, Владимир Путин, ООН
Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию

МИД Украины потребовал у Анкары объяснить визит делегации из Ялты в Турцию

© Фото : United Cities and Local Governments (UCLG)Заседание международной организации "Объединенные города и местные власти" в турецком городе Конья
Заседание международной организации Объединенные города и местные власти в турецком городе Конья - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : United Cities and Local Governments (UCLG)
Заседание международной организации "Объединенные города и местные власти" в турецком городе Конья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти", сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря министерства Олега Николенко.
«

"МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте", — указано в материале.

По данным издания, российская и турецкая стороны также обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, в Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос региона "закрыт окончательно".
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УкраинаРоссияЯлтаОлег НиколенкоВладимир ПутинООН
 
 
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