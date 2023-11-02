https://ria.ru/20231102/turtsiya-1906831422.html

Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию

Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию - РИА Новости, 02.11.2023

Киев потребовал от Анкары объяснить визит крымской делегации в Турцию

Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T02:36

2023-11-02T02:36

2023-11-02T10:06

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россия

ялта

олег николенко

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти", сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря министерства Олега Николенко."МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте", — указано в материале.По данным издания, российская и турецкая стороны также обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, в Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос региона "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230925/peregovory-1898403920.html

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украина, россия, ялта, олег николенко, владимир путин, оон