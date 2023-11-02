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ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023
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23:15 02.11.2023 (обновлено: 23:17 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/tunneli-1907070369.html
ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС
ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023
ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС
Армия обороны Израиля располагает "уникальными" решениями проблемы подземных туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа вплоть до их полного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T23:15
2023-11-02T23:17
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля располагает "уникальными" решениями проблемы подземных туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа вплоть до их полного уничтожения, заявил израильский министр обороны Йоав Галлант в интервью газете Jerusalem Post. "У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть возможности добраться до всех подземных туннелей ХАМАС в Газе и уничтожить их", - приводит газета слова министра.Министр также отметил, что израильские войска ведут "тяжелые бои" внутри сектора, но Израиль имеет "явное преимущество". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906987229.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС

Галлант: ЦАХАЛ может добраться до всех подземных туннелей ХАМАС и уничтожить их

© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля располагает "уникальными" решениями проблемы подземных туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа вплоть до их полного уничтожения, заявил израильский министр обороны Йоав Галлант в интервью газете Jerusalem Post.
«
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть возможности добраться до всех подземных туннелей ХАМАС в Газе и уничтожить их", - приводит газета слова министра.
Министр также отметил, что израильские войска ведут "тяжелые бои" внутри сектора, но Израиль имеет "явное преимущество".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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