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Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2023

Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:08

2023-11-02T12:08

2023-11-02T12:09

владимир путин

россия

общество

день народного единства

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", - сказал Песков журналистам.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

https://ria.ru/20231102/prazdnik-1906833095.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, день народного единства