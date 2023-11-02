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Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2023
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:08
2023-11-02T12:08
2023-11-02T12:09
владимир путин
россия
общество
день народного единства
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", - сказал Песков журналистам.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
https://ria.ru/20231102/prazdnik-1906833095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, день народного единства
Владимир Путин, Россия, Общество, День народного единства
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Путин традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", - сказал Песков журналистам.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву
от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства