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Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2023
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12:08 02.11.2023 (обновлено: 12:09 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/tsvety-1906888670.html
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2023
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:08
2023-11-02T12:09
владимир путин
россия
общество
день народного единства
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", - сказал Песков журналистам.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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владимир путин, россия, общество, день народного единства
Владимир Путин, Россия, Общество, День народного единства
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

Путин традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФрагмент памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве
Фрагмент памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фрагмент памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", - сказал Песков журналистам.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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