https://ria.ru/20231102/tsarev-1906998551.html
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым - РИА Новости, 02.11.2023
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым
Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:56
2023-11-02T16:56
2023-11-02T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за экс-депутатом Рады Олегом Царевым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма. "Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца", — сказал собеседник агентства.В ночь на 27 октября в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.Как сообщила пресс-служба ведомства 31 октября, политик находится в удовлетворительном состоянии, его жизни уже ничего не угрожает.Силовики задержали местного жителя, который, как утверждается, организовал слежку и оборудовал тайник "со средствами поражения". На камеру он заявил, что по заданию украинских спецслужб устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал объект наблюдения.
https://ria.ru/20231027/ukazanie-1905727036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, служба безопасности украины, безопасность, олег царев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
Ялта, Служба безопасности Украины, Безопасность, Олег Царев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым
Суд арестовал на два месяца жителя Ялты, по заданию СБУ следившего за Царевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за экс-депутатом Рады Олегом Царевым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
"Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца", — сказал собеседник агентства.
В ночь на 27 октября в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины
Олега Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.
Как сообщила пресс-служба ведомства 31 октября, политик находится в удовлетворительном состоянии, его жизни уже ничего не угрожает.
Силовики задержали местного жителя, который, как утверждается, организовал слежку и оборудовал тайник "со средствами поражения". На камеру он заявил, что по заданию украинских спецслужб устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал объект наблюдения.
Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева