https://ria.ru/20231102/tsarev-1906998551.html

Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым

Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым - РИА Новости, 02.11.2023

Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:56

2023-11-02T16:56

2023-11-02T17:20

ялта

служба безопасности украины

безопасность

олег царев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906446486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06c27b994720dd19717699a76accfb8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за экс-депутатом Рады Олегом Царевым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма. "Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца", — сказал собеседник агентства.В ночь на 27 октября в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.Как сообщила пресс-служба ведомства 31 октября, политик находится в удовлетворительном состоянии, его жизни уже ничего не угрожает.Силовики задержали местного жителя, который, как утверждается, организовал слежку и оборудовал тайник "со средствами поражения". На камеру он заявил, что по заданию украинских спецслужб устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал объект наблюдения.

https://ria.ru/20231027/ukazanie-1905727036.html

ялта

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ялта, служба безопасности украины, безопасность, олег царев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина