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Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым - РИА Новости, 02.11.2023
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16:56 02.11.2023 (обновлено: 17:20 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/tsarev-1906998551.html
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым - РИА Новости, 02.11.2023
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым
Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:56
2023-11-02T17:20
ялта
служба безопасности украины
безопасность
олег царев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за экс-депутатом Рады Олегом Царевым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма. "Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца", — сказал собеседник агентства.В ночь на 27 октября в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.Как сообщила пресс-служба ведомства 31 октября, политик находится в удовлетворительном состоянии, его жизни уже ничего не угрожает.Силовики задержали местного жителя, который, как утверждается, организовал слежку и оборудовал тайник "со средствами поражения". На камеру он заявил, что по заданию украинских спецслужб устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал объект наблюдения.
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ялта, служба безопасности украины, безопасность, олег царев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
Ялта, Служба безопасности Украины, Безопасность, Олег Царев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина
Источник: суд арестовал жителя Ялты, следившего за Царевым

Суд арестовал на два месяца жителя Ялты, по заданию СБУ следившего за Царевым

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный координатор покушения на Олега Царева
Задержанный координатор покушения на Олега Царева - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержанный координатор покушения на Олега Царева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на два месяца жителя Ялты, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в организации слежки за экс-депутатом Рады Олегом Царевым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
"Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца", — сказал собеседник агентства.
В ночь на 27 октября в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.
Как сообщила пресс-служба ведомства 31 октября, политик находится в удовлетворительном состоянии, его жизни уже ничего не угрожает.
Силовики задержали местного жителя, который, как утверждается, организовал слежку и оборудовал тайник "со средствами поражения". На камеру он заявил, что по заданию украинских спецслужб устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал объект наблюдения.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева
27 октября, 20:00
 
ЯлтаСлужба безопасности УкраиныБезопасностьОлег ЦаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраина
 
 
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