https://ria.ru/20231102/tsakhal-1906930637.html

СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника

СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных с начала операции в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:35

2023-11-02T13:35

2023-11-02T13:53

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных с начала операции в анклаве он является самым высокопоставленным командиром, сообщает телеканал i24."ЦАХАЛ сообщает о смерти подполковника Салмана Хабаки, самого высокопоставленного командира ЦАХАЛ, погибшего в бою в секторе Газа", - говорится в сообщении. Газета Haaretz отмечает, что Хабака был командиром 53-го батальона армии Израиля. Согласно данным i24, число израильских военных, погибших с начала наземной операции, достигло 18.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

сектор газа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа