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СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника - РИА Новости, 02.11.2023
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13:35 02.11.2023 (обновлено: 13:53 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/tsakhal-1906930637.html
СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника
СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных с начала операции в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:35
2023-11-02T13:53
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных с начала операции в анклаве он является самым высокопоставленным командиром, сообщает телеканал i24."ЦАХАЛ сообщает о смерти подполковника Салмана Хабаки, самого высокопоставленного командира ЦАХАЛ, погибшего в бою в секторе Газа", - говорится в сообщении. Газета Haaretz отмечает, что Хабака был командиром 53-го батальона армии Израиля. Согласно данным i24, число израильских военных, погибших с начала наземной операции, достигло 18.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
СМИ: Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника

i24: Армия Израиля заявила о гибели высокопоставленного командира в боях в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных с начала операции в анклаве он является самым высокопоставленным командиром, сообщает телеканал i24.
"ЦАХАЛ сообщает о смерти подполковника Салмана Хабаки, самого высокопоставленного командира ЦАХАЛ, погибшего в бою в секторе Газа", - говорится в сообщении. Газета Haaretz отмечает, что Хабака был командиром 53-го батальона армии Израиля. Согласно данным i24, число израильских военных, погибших с начала наземной операции, достигло 18.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор Газа
 
 
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