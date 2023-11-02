https://ria.ru/20231102/trevoga-1907024942.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2023
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:09
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской, - а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 17.50 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины практически одновременно объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской, - а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 17.50 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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