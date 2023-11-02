https://ria.ru/20231102/trevoga-1906956000.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:51
2023-11-02T14:51
2023-11-02T14:51
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги в Харьковской области объявили в 14.11. В Днепропетровской и Полтавской областях тревога раздалась в промежутке с 14.20 по 14.23. Ранее в четверг тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях объявили воздушную тревогу