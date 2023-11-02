https://ria.ru/20231102/trevoga-1906930480.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:34

2023-11-02T13:34

2023-11-02T13:34

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

киев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги первым объявили в Сумской и Черниговской областях - в 12.56. В Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области тревога раздалась в 13.11. В 13.16 тревога распространилась на остальные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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николаевская область

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