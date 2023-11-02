https://ria.ru/20231102/trevoga-1906831561.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T02:38

2023-11-02T02:38

2023-11-02T02:38

специальная военная операция на украине

украина

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днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 01:01 по 01:24 по местному времени (с 02:01 по 02:24 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231101/vzryv-1906656838.html

украина

россия

днепропетровская область

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украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире