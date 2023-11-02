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Трассу М-12 продлят до Тюмени - РИА Новости, 02.11.2023
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10:45 02.11.2023 (обновлено: 14:31 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/trassa-1906867478.html
Трассу М-12 продлят до Тюмени
Трассу М-12 продлят до Тюмени - РИА Новости, 02.11.2023
Трассу М-12 продлят до Тюмени
Строящуюся трассу М-12 от Москвы до Казани продлят до Екатеринбурга и Тюмени с названием "Восток", говорится в сообщении правительства. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:45
2023-11-02T14:31
тюмень
казань
москва
марат хуснуллин
михаил мишустин
автодор
вячеслав петушенко
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Строящуюся трассу М-12 от Москвы до Казани продлят до Екатеринбурга и Тюмени с названием "Восток", говорится в сообщении правительства. "Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток". Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал Михаил Мишустин. Теперь в официальных документах маршрут должен излагаться в новой редакции Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень", — говорится в сообщении.Ранее такое название носила дорога от Москвы до Казани. Таким образом, в М-12 включат: часть автодороги М-7 "Волга" Казань — Дюртюли, строящийся участок Дюртюли — Ачит, отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга, дорогу Р-351 Екатеринбург — Тюмень. В кабмине пояснили, что дорожные работы по продлению магистрали М-12 до Тюмени в основном будут подразумевать реконструкцию. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году. При этом, как ранее отмечали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, автодвижение по М-12 от Москвы до Казани планируется открыть в конце 2023 года. Трасса М-12 "Восток" обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, Татарстаном, Башкирией и Чувашией, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию, напомнили в правительстве. Строительством новых участков дороги в основном занимается "Автодор", реконструкцией — Росавтодор.
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905731723.html
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тюмень, казань, москва, марат хуснуллин, михаил мишустин, автодор, вячеслав петушенко, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Тюмень, Казань, Москва, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Автодор, Вячеслав Петушенко, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Трассу М-12 продлят до Тюмени

Трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтотрасса М-12 "Восток"
Автотрасса М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автотрасса М-12 "Восток". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Строящуюся трассу М-12 от Москвы до Казани продлят до Екатеринбурга и Тюмени с названием "Восток", говорится в сообщении правительства.
«
"Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток". Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал Михаил Мишустин. Теперь в официальных документах маршрут должен излагаться в новой редакции Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень", — говорится в сообщении.
Ранее такое название носила дорога от Москвы до Казани.
Таким образом, в М-12 включат: часть автодороги М-7 "Волга" Казань — Дюртюли, строящийся участок Дюртюли — Ачит, отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга, дорогу Р-351 Екатеринбург — Тюмень.
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В кабмине пояснили, что дорожные работы по продлению магистрали М-12 до Тюмени в основном будут подразумевать реконструкцию. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году.
При этом, как ранее отмечали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, автодвижение по М-12 от Москвы до Казани планируется открыть в конце 2023 года.
Трасса М-12 "Восток" обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, Татарстаном, Башкирией и Чувашией, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию, напомнили в правительстве. Строительством новых участков дороги в основном занимается "Автодор", реконструкцией — Росавтодор.
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ТюменьКазаньМоскваМарат ХуснуллинМихаил МишустинАвтодорВячеслав ПетушенкоФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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