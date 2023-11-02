https://ria.ru/20231102/trassa-1906867478.html

Трассу М-12 продлят до Тюмени

Трассу М-12 продлят до Тюмени - РИА Новости, 02.11.2023

Трассу М-12 продлят до Тюмени

Строящуюся трассу М-12 от Москвы до Казани продлят до Екатеринбурга и Тюмени с названием "Восток", говорится в сообщении правительства. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:45

2023-11-02T10:45

2023-11-02T14:31

тюмень

казань

москва

марат хуснуллин

михаил мишустин

автодор

вячеслав петушенко

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Строящуюся трассу М-12 от Москвы до Казани продлят до Екатеринбурга и Тюмени с названием "Восток", говорится в сообщении правительства. "Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток". Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал Михаил Мишустин. Теперь в официальных документах маршрут должен излагаться в новой редакции Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень", — говорится в сообщении.Ранее такое название носила дорога от Москвы до Казани. Таким образом, в М-12 включат: часть автодороги М-7 "Волга" Казань — Дюртюли, строящийся участок Дюртюли — Ачит, отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга, дорогу Р-351 Екатеринбург — Тюмень. В кабмине пояснили, что дорожные работы по продлению магистрали М-12 до Тюмени в основном будут подразумевать реконструкцию. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году. При этом, как ранее отмечали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, автодвижение по М-12 от Москвы до Казани планируется открыть в конце 2023 года. Трасса М-12 "Восток" обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, Татарстаном, Башкирией и Чувашией, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию, напомнили в правительстве. Строительством новых участков дороги в основном занимается "Автодор", реконструкцией — Росавтодор.

https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905731723.html

https://ria.ru/20231025/merzlota-1905066385.html

тюмень

казань

москва

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тюмень, казань, москва, марат хуснуллин, михаил мишустин, автодор, вячеслав петушенко, федеральное дорожное агентство (росавтодор)