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"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США - РИА Новости, 02.11.2023
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22:34 02.11.2023 (обновлено: 22:54 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/torgi-1907067053.html
"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США
"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США - РИА Новости, 02.11.2023
"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США
"СПБ биржа" не будет проводить торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:34
2023-11-02T22:54
экономика
министерство финансов сша
московская биржа
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "СПБ биржа" не будет проводить торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября, следует из сообщения торговой площадки. &quot;СПБ биржа&quot; информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут&quot;, — говорится в заявлении.Там отметили, что планируют возобновить торги с 6 ноября. Информация для инвесторов и участников по этому вопросу, а также по поводу режимов торгов и доступных инструментов для оформления сделок будет доступна на сайте "СПБ биржи".Минфин США ранее сегодня включил "СПБ биржу" в санкционный список. После этого ее акции на Мосбирже упали на 19 процентов.
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экономика, министерство финансов сша, московская биржа
Экономика, Министерство финансов США, Московская биржа
"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США

"СПБ биржа" приостановила торги иностранными и российскими ценными бумагами

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "СПБ биржа" не будет проводить торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября, следует из сообщения торговой площадки.
«

"СПБ биржа" информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут", — говорится в заявлении.

Там отметили, что планируют возобновить торги с 6 ноября. Информация для инвесторов и участников по этому вопросу, а также по поводу режимов торгов и доступных инструментов для оформления сделок будет доступна на сайте "СПБ биржи".
Минфин США ранее сегодня включил "СПБ биржу" в санкционный список. После этого ее акции на Мосбирже упали на 19 процентов.
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