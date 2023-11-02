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"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США
"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США - РИА Новости, 02.11.2023
"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США
"СПБ биржа" не будет проводить торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:34
2023-11-02T22:34
2023-11-02T22:54
экономика
министерство финансов сша
московская биржа
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "СПБ биржа" не будет проводить торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября, следует из сообщения торговой площадки. "СПБ биржа" информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут", — говорится в заявлении.Там отметили, что планируют возобновить торги с 6 ноября. Информация для инвесторов и участников по этому вопросу, а также по поводу режимов торгов и доступных инструментов для оформления сделок будет доступна на сайте "СПБ биржи".Минфин США ранее сегодня включил "СПБ биржу" в санкционный список. После этого ее акции на Мосбирже упали на 19 процентов.
https://ria.ru/20231024/toplivo-1904940148.html
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экономика, министерство финансов сша, московская биржа
Экономика, Министерство финансов США, Московская биржа
"СПБ биржа" приостановила торги после попадания под санкции США
"СПБ биржа" приостановила торги иностранными и российскими ценными бумагами