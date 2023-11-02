https://ria.ru/20231102/temperatura-1906843237.html
Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года
Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года - РИА Новости, 02.11.2023
Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года
В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры, в четверг воздух прогрелся до плюс 13,3 градуса, побив рекорд 1942 года,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:12
2023-11-02T08:12
2023-11-02T08:12
михаил леус
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры, в четверг воздух прогрелся до плюс 13,3 градуса, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня в столице уже обновлён второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В полночь в столице было плюс 13,3 градуса, что выше прежнего рекорда 1942 года, которые составлял 12,2 градуса", - сказал Леус. В среду в Москве также был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 ноября.
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михаил леус, москва, погода
Михаил Леус, Москва, Погода
Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года
Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года, достигнув 13,3 градуса
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры, в четверг воздух прогрелся до плюс 13,3 градуса, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столице уже обновлён второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В полночь в столице было плюс 13,3 градуса, что выше прежнего рекорда 1942 года, которые составлял 12,2 градуса", - сказал Леус.
В среду в Москве также был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 ноября.
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