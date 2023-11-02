https://ria.ru/20231102/temperatura-1906843237.html

Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года

Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года - РИА Новости, 02.11.2023

Температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года

В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры, в четверг воздух прогрелся до плюс 13,3 градуса, побив рекорд 1942 года,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:12

2023-11-02T08:12

2023-11-02T08:12

михаил леус

москва

погода

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры, в четверг воздух прогрелся до плюс 13,3 градуса, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня в столице уже обновлён второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В полночь в столице было плюс 13,3 градуса, что выше прежнего рекорда 1942 года, которые составлял 12,2 градуса", - сказал Леус. В среду в Москве также был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 ноября.

https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил леус, москва, погода