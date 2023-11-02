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В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены - РИА Новости, 02.11.2023
В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
Нижнекамский городской суд в четверг заключил под стражу запрещенного в священнослужении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева, подозреваемого в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:27
2023-11-02T16:27
2023-11-02T16:27
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Нижнекамский городской суд в четверг заключил под стражу запрещенного в священнослужении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева, подозреваемого в убийстве жены, сообщил РИА Новости представитель суда. "Заключен под стражу на 2 месяца - до 31 декабря", - сказал собеседник агентства. Татарстанская митрополия в среду сообщила, что Зубарева подозревают в убийстве жены, которое произошло 31 октября. Зубарев, как уточнили в митрополии, ранее был запрещен в служении за дисциплинарные нарушения. Кроме того, в последние месяцы в его поведении были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. В епархии добавили, что при переводе из Мурманска в Нижнекамск в 2014 году Зубарев скрыл, что состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, мурманск, нижнекамск
Происшествия, Мурманск, Нижнекамск
В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
Суд в Татарстане арестовал священника по делу об убийстве жены
КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Нижнекамский городской суд в четверг заключил под стражу запрещенного в священнослужении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева, подозреваемого в убийстве жены, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Заключен под стражу на 2 месяца - до 31 декабря", - сказал собеседник агентства.
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Татарстанская митрополия в среду сообщила, что Зубарева подозревают в убийстве жены, которое произошло 31 октября. Зубарев, как уточнили в митрополии, ранее был запрещен в служении за дисциплинарные нарушения.
Кроме того, в последние месяцы в его поведении были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. В епархии добавили, что при переводе из Мурманска
в Нижнекамск
в 2014 году Зубарев скрыл, что состоял на учете в психоневрологическом диспансере.