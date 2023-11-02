https://ria.ru/20231102/tarify-1906867658.html

СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество

СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество

Правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщает газета... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:45

2023-11-02T10:45

2023-11-02T14:43

экономика

жкх

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590382202_0:257:3092:1996_1920x0_80_0_0_212212e11658dce3494262011e89164f.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщает газета "Коммерсантъ"."Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления. Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения)", — отметило издание со ссылкой на источники.Если регион решит внедрить подобную практику, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования по разработанной Федеральной антимонопольной службой формуле, подчеркнули в газете. Однако если субъект не соглашается на это, предлагается субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов, говорится в материале."Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать "перекрестку" через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии", — поделился с "Ъ" мнением один из собеседников.В пресс-службе ФАС РИА Новости заявили, что ведомство проконтролирует процесс перехода на новые тарифы. Антимонопольный регулятор считает, что это позволит снизить "перекрестку", а также бороться с серым майнингом. "Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", данное нововведение не является актуальным", — добавили в ФАС.Ранее Минэнерго назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в экономике.

https://ria.ru/20231102/elektrichestvo-1906838080.html

https://ria.ru/20230922/indeksatsiya-1898116471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)