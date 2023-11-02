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СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество - РИА Новости, 02.11.2023
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10:45 02.11.2023 (обновлено: 14:43 02.11.2023)
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СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество
СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество
Правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщает газета... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:45
2023-11-02T14:43
экономика
жкх
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщает газета "Коммерсантъ"."Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления. Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения)", — отметило издание со ссылкой на источники.Если регион решит внедрить подобную практику, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования по разработанной Федеральной антимонопольной службой формуле, подчеркнули в газете. Однако если субъект не соглашается на это, предлагается субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов, говорится в материале."Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать "перекрестку" через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии", — поделился с "Ъ" мнением один из собеседников.В пресс-службе ФАС РИА Новости заявили, что ведомство проконтролирует процесс перехода на новые тарифы. Антимонопольный регулятор считает, что это позволит снизить "перекрестку", а также бороться с серым майнингом. "Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", данное нововведение не является актуальным", — добавили в ФАС.Ранее Минэнерго назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в экономике.
https://ria.ru/20231102/elektrichestvo-1906838080.html
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экономика, жкх, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
СМИ: власти предложили новый способ расчета тарифов на электричество

"Ъ": власти хотят поменять тарифы в регионах на электричество для населения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКвитанция ЖКХ и счетчик
Квитанция ЖКХ и счетчик - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщает газета "Коммерсантъ".
"Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления. Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения)", — отметило издание со ссылкой на источники.
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Если регион решит внедрить подобную практику, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования по разработанной Федеральной антимонопольной службой формуле, подчеркнули в газете. Однако если субъект не соглашается на это, предлагается субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов, говорится в материале.
"Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать "перекрестку" через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии", — поделился с "Ъ" мнением один из собеседников.
В пресс-службе ФАС РИА Новости заявили, что ведомство проконтролирует процесс перехода на новые тарифы. Антимонопольный регулятор считает, что это позволит снизить "перекрестку", а также бороться с серым майнингом.
"Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", данное нововведение не является актуальным", — добавили в ФАС.
Ранее Минэнерго назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в экономике.
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ЭкономикаЖКХРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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