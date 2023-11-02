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Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5 - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 02.11.2023 (обновлено: 19:33 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/tanki-1906982210.html
Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5
Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5 - РИА Новости, 02.11.2023
Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5
Германия поставит на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, при этом уже переданы надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:08
2023-11-02T19:33
специальная военная операция на украине
украина
германия
нато
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Германия поставит на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, при этом уже переданы надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву, а также данные о вооружении, которое находится в процессе подготовки к передаче. В предыдущий раз список обновлялся 27 октября.В обновленном в четверг списке указаны планы по поставке 25 боевых танков Leopard 1A5, уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Таким образом, общее количество переданных Германией Киеву танков Leopard 1A5 составит 115.Кроме того, в обновленном списке отмечается, что украинской стороне были переданы еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло 20. Помимо этого, отмечается о передаче разведывательных беспилотников Primoco ONE, двух радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905625027.html
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украина, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, НАТО
Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5

ФРГ поставит Украине еще 25 танков Leopard 1A5 и передала 5 надводных дронов

© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Германия поставит на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, при этом уже переданы надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву, а также данные о вооружении, которое находится в процессе подготовки к передаче. В предыдущий раз список обновлялся 27 октября.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Берлине заявили, что деньги для Украины можно было потратить на саму ФРГ
27 октября, 13:44
В обновленном в четверг списке указаны планы по поставке 25 боевых танков Leopard 1A5, уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Таким образом, общее количество переданных Германией Киеву танков Leopard 1A5 составит 115.
Кроме того, в обновленном списке отмечается, что украинской стороне были переданы еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло 20. Помимо этого, отмечается о передаче разведывательных беспилотников Primoco ONE, двух радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
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Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияНАТО
 
 
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