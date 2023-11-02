https://ria.ru/20231102/tanki-1906897746.html
ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении
ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении
Украинские войска стали чаще использовать танки Leopard при атаках на российские позиции на одном из участков запорожского направления, техника советского... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:31
2023-11-02T12:31
2023-11-02T12:31
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска стали чаще использовать танки Leopard при атаках на российские позиции на одном из участков запорожского направления, техника советского производства практически не встречается, рассказал журналистам командир группы БПЛА 1430 полка ВС РФ с позывным "Якут". Ранее группа под командованием "Якута" уничтожила два Leopard и две БМП Bradly в ходе отражения атаки. По информации от российских военнослужащих, на участках фронта запорожского направления с середины лета стало меньше танков Leopard. "Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет… Они снова начали выкатывать Leopard. Раньше их не было. И опять они появились. Есть предположение, что им снова начали поставлять натовскую технику и они опять пытаются отхватить наши поселки", - сказал "Якут".
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906850486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении
Российский боец: ВСУ стали чаще использовать Leopard на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска стали чаще использовать танки Leopard при атаках на российские позиции на одном из участков запорожского направления, техника советского производства практически не встречается, рассказал журналистам командир группы БПЛА 1430 полка ВС РФ с позывным "Якут".
Ранее группа под командованием "Якута" уничтожила два Leopard
и две БМП Bradly в ходе отражения атаки. По информации от российских военнослужащих, на участках фронта запорожского направления с середины лета стало меньше танков Leopard.
"Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет… Они снова начали выкатывать Leopard. Раньше их не было. И опять они появились. Есть предположение, что им снова начали поставлять натовскую технику и они опять пытаются отхватить наши поселки", - сказал "Якут".
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