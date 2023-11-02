https://ria.ru/20231102/tanki-1906897746.html

ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении

ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.11.2023

ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении

Украинские войска стали чаще использовать танки Leopard при атаках на российские позиции на одном из участков запорожского направления, техника советского... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:31

2023-11-02T12:31

2023-11-02T12:31

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска стали чаще использовать танки Leopard при атаках на российские позиции на одном из участков запорожского направления, техника советского производства практически не встречается, рассказал журналистам командир группы БПЛА 1430 полка ВС РФ с позывным "Якут". Ранее группа под командованием "Якута" уничтожила два Leopard и две БМП Bradly в ходе отражения атаки. По информации от российских военнослужащих, на участках фронта запорожского направления с середины лета стало меньше танков Leopard. "Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет… Они снова начали выкатывать Leopard. Раньше их не было. И опять они появились. Есть предположение, что им снова начали поставлять натовскую технику и они опять пытаются отхватить наши поселки", - сказал "Якут".

https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906850486.html

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, в мире, украина