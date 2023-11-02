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Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену - РИА Новости, 02.11.2023
Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил россиянина Ахаджона Зохидова к 13 годам за госизмену и покушение на контрабанду оружия, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:36
2023-11-02T14:36
2023-11-02T14:36
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина Ахаджона Зохидова к 13 годам за госизмену и покушение на контрабанду оружия, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приговорил Зохидова Ахаджона Махмаджоновича к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде. По данным суда, его признали виновным по статьям УК РФ 275 (госизмена) и статьям 30 и 226.1 (покушение на контрабанду оружия). Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "секретно". На имя Зохидова зарегистрирован ИП, видом деятельности которого указано легковое такси и перевозки.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену
В Москве таксист получил 13 лет за госизмену и покушение на контрабанду оружия