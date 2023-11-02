https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html

Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену - РИА Новости, 02.11.2023

Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил россиянина Ахаджона Зохидова к 13 годам за госизмену и покушение на контрабанду оружия, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:36

2023-11-02T14:36

2023-11-02T14:36

происшествия

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина Ахаджона Зохидова к 13 годам за госизмену и покушение на контрабанду оружия, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приговорил Зохидова Ахаджона Махмаджоновича к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде. По данным суда, его признали виновным по статьям УК РФ 275 (госизмена) и статьям 30 и 226.1 (покушение на контрабанду оружия). Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "секретно". На имя Зохидова зарегистрирован ИП, видом деятельности которого указано легковое такси и перевозки.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

россия

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2023

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происшествия, россия, московский городской суд