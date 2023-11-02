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Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между таксистом и школьницей - РИА Новости, 02.11.2023
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02:28 02.11.2023 (обновлено: 10:38 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/taksist-1906831125.html
Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между таксистом и школьницей
Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между таксистом и школьницей - РИА Новости, 02.11.2023
Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между таксистом и школьницей
Таксист во Владивостоке в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой стало плохо в машине по пути домой поздней ночью, забрал ее сумку, в отношении него... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T02:28
2023-11-02T10:38
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Таксист во Владивостоке в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой стало плохо в машине по пути домой поздней ночью, забрал ее сумку, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает краевой главк МВД.В полицию обратился отец 16-летней девушки и сообщил, что его дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей."Установлено, что школьница, возвращаясь домой поздней ночью, поймала такси в районе улицы Набережной. По дороге потерпевшей стало плохо, впоследствии у нее открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона автомобиля. В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил ее сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия", - говорится в сообщении.Полицейские задержали 29-летнего таксиста, он признался и принес извинения. Потерпевшей возвращены ее вещи.В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство", ему грозит арест на срок до шести месяцев.Отцу девушки выписан административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Со школьницей и ее законным представителем инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.
https://ria.ru/20231030/taksist-1906306032.html
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905338717.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между таксистом и школьницей

Во Владивостоке возбудили дело после ночной ссоры между таксистом и школьницей

© Полиция Приморья/TelegramТаксист, в отношении которого возбуждено уголовное дело после ссоры с школьницей во Владивостоке. 2 ноября 2023
Таксист, в отношении которого возбуждено уголовное дело после ссоры с школьницей во Владивостоке. 2 ноября 2023
© Полиция Приморья/Telegram
Таксист, в отношении которого возбуждено уголовное дело после ссоры с школьницей во Владивостоке. 2 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Таксист во Владивостоке в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой стало плохо в машине по пути домой поздней ночью, забрал ее сумку, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает краевой главк МВД.
В полицию обратился отец 16-летней девушки и сообщил, что его дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей.
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"Установлено, что школьница, возвращаясь домой поздней ночью, поймала такси в районе улицы Набережной. По дороге потерпевшей стало плохо, впоследствии у нее открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона автомобиля. В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил ее сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 29-летнего таксиста, он признался и принес извинения. Потерпевшей возвращены ее вещи.
В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство", ему грозит арест на срок до шести месяцев.
Отцу девушки выписан административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Со школьницей и ее законным представителем инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.
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