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В Госдуме предложили учредить День участника специальной военной операции - РИА Новости, 02.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/svo-1906862760.html
В Госдуме предложили учредить День участника специальной военной операции
В Госдуме предложили учредить День участника специальной военной операции - РИА Новости, 02.11.2023
В Госдуме предложили учредить День участника специальной военной операции
Депутат Госдумы Виталий Милонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предложил учредить День участника специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:27
2023-11-02T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
виталий милонов
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предложил учредить День участника специальной военной операции на Украине. "Учитывая особую значимость текущих событий и неминуемую победу наших войск в вооруженном конфликте с украинским государственным национализмом, попросил председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня-профессионального праздника "День участника Специальной военной операции на Украине", - написал он. По словам депутата, праздник будет способствовать патриотическому воспитанию, а также отдаст дань памяти тем, кто не жалея здоровья и собственной жизни сражался "с уродливым проявлением человеконенавистнической шовинистической идеологии, превративший братский украинский народ в милитаристское антироссийское образование". Милонов отметил, что в настоящее время силами правительства РФ и законодательными органами всех уровней проводится большая работа по защите прав участников специальной военной операции. "Надо отметить, что военнослужащие и другие участники СВО являются для миллионов наших сограждан примером живого патриотизма и готовности сражаться за интересы нашей Родины", - написал депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html
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безопасность, россия, виталий милонов, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Виталий Милонов, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили учредить День участника специальной военной операции

Милонов предложил учредить День участника специальной военной операции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предложил учредить День участника специальной военной операции на Украине.
"Учитывая особую значимость текущих событий и неминуемую победу наших войск в вооруженном конфликте с украинским государственным национализмом, попросил председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня-профессионального праздника "День участника Специальной военной операции на Украине", - написал он. По словам депутата, праздник будет способствовать патриотическому воспитанию, а также отдаст дань памяти тем, кто не жалея здоровья и собственной жизни сражался "с уродливым проявлением человеконенавистнической шовинистической идеологии, превративший братский украинский народ в милитаристское антироссийское образование".
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Милонов отметил, что в настоящее время силами правительства РФ и законодательными органами всех уровней проводится большая работа по защите прав участников специальной военной операции.
"Надо отметить, что военнослужащие и другие участники СВО являются для миллионов наших сограждан примером живого патриотизма и готовности сражаться за интересы нашей Родины", - написал депутат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВиталий МилоновГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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