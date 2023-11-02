https://ria.ru/20231102/sudan-1906994327.html

США призвали стороны прекратить огонь в Северном Дарфуре

США призвали стороны прекратить огонь в Северном Дарфуре - РИА Новости, 02.11.2023

США призвали стороны прекратить огонь в Северном Дарфуре

США призывают к прекращению огня в столице суданской провинции Северный Дарфур Эль-Фашире и ее окрестностях на фоне сообщений о готовящемся нападении на город,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:44

2023-11-02T16:44

2023-11-02T16:44

в мире

сша

судан

северный дарфур

энтони блинкен

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США призывают к прекращению огня в столице суданской провинции Северный Дарфур Эль-Фашире и ее окрестностях на фоне сообщений о готовящемся нападении на город, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о готовящемся крупномасштабном нападении Суданских сил быстрого реагирования (RSF) на город Эль-Фашир провинции Северный Дарфур. ...США призывают воюющие стороны немедленно прекратить дальнейшие бои в Эль-Фашире и его окрестностях, чтобы выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву в отношении гражданского населения", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Белого дома. Госсекретарь США также призвал стороны, ведущие боевые действия в регионе, позволить гражданским лицам безопасно перебраться в более безопасные районы. "Мы осуждаем сообщения о злоупотреблениях со стороны Сил быстрого реагирования и союзных сил в связи с их нападением на город Ньяла. ...Мы призываем воюющие стороны использовать недавно возобновившиеся переговоры в Джидде для облегчения ...доступа к гуманитарной помощи и согласования режима прекращения огня",- говорится в заявлении. Ранее противостоящие суданской армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что установили полный контроль над провинцией Южный Дарфур и его столицей городом Ньяла. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20231031/gaza-1906478034.html

https://ria.ru/20230804/kontrol-1888287925.html

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судан

северный дарфур

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, судан, северный дарфур, энтони блинкен, международный комитет красного креста (мккк), оон