США призвали стороны прекратить огонь в Северном Дарфуре
Блинкен: США призвали прекратить огонь в провинции Судана Северный Дарфур
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez FarranПатруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez Farran
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США призывают к прекращению огня в столице суданской провинции Северный Дарфур Эль-Фашире и ее окрестностях на фоне сообщений о готовящемся нападении на город, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о готовящемся крупномасштабном нападении Суданских сил быстрого реагирования (RSF) на город Эль-Фашир провинции Северный Дарфур. ...США призывают воюющие стороны немедленно прекратить дальнейшие бои в Эль-Фашире и его окрестностях, чтобы выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву в отношении гражданского населения", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Белого дома.
Госсекретарь США также призвал стороны, ведущие боевые действия в регионе, позволить гражданским лицам безопасно перебраться в более безопасные районы.
"Мы осуждаем сообщения о злоупотреблениях со стороны Сил быстрого реагирования и союзных сил в связи с их нападением на город Ньяла. ...Мы призываем воюющие стороны использовать недавно возобновившиеся переговоры в Джидде для облегчения ...доступа к гуманитарной помощи и согласования режима прекращения огня",- говорится в заявлении.
Ранее противостоящие суданской армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что установили полный контроль над провинцией Южный Дарфур и его столицей городом Ньяла.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.