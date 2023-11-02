https://ria.ru/20231102/sud-1906839752.html

Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад

Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад - РИА Новости, 02.11.2023

Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад

Неоднократно судимый житель Корсакова после угрозы подорвать детский сад гранатой предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщила в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T06:48

2023-11-02T06:48

2023-11-02T06:48

россия

сахалин

корсаков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Корсакова после угрозы подорвать детский сад гранатой предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщила в четверг пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно-опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении полиции. Установлено, что 29 сентября этого года фигурант в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренную службу на единый номер "112" и заявил диспетчеру о том, что он имеет при себе гранату и идет в детский сад с намерением взорвать его. На место предполагаемого происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и медики. Но взрывных устройств, оружия, боеприпасов и взрывоопасных объектов на месте возможного теракта обнаружено не было. "Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Как пояснил сам фигурант, мотивом его поступка послужила предшествующая ссора с бывшей сожительницей, таким образом он решил привлечь внимание женщины", - отмечает пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20231025/proverka-1905216871.html

россия

сахалин

корсаков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сахалин, корсаков, происшествия