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Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад - РИА Новости, 02.11.2023
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06:48 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/sud-1906839752.html
Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад
Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад - РИА Новости, 02.11.2023
Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад
Неоднократно судимый житель Корсакова после угрозы подорвать детский сад гранатой предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщила в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T06:48
2023-11-02T06:48
россия
сахалин
корсаков
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Корсакова после угрозы подорвать детский сад гранатой предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщила в четверг пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно-опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении полиции. Установлено, что 29 сентября этого года фигурант в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренную службу на единый номер "112" и заявил диспетчеру о том, что он имеет при себе гранату и идет в детский сад с намерением взорвать его. На место предполагаемого происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и медики. Но взрывных устройств, оружия, боеприпасов и взрывоопасных объектов на месте возможного теракта обнаружено не было. "Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Как пояснил сам фигурант, мотивом его поступка послужила предшествующая ссора с бывшей сожительницей, таким образом он решил привлечь внимание женщины", - отмечает пресс-служба ведомства.
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россия, сахалин, корсаков, происшествия
Россия, Сахалин, Корсаков, Происшествия
Жителя Сахалина будут судить после угрозы взорвать детский сад

Жителя Сахалинской области будут судить за угрозу подорвать детский сад гранатой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Корсакова после угрозы подорвать детский сад гранатой предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщила в четверг пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно-опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении полиции.
Установлено, что 29 сентября этого года фигурант в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренную службу на единый номер "112" и заявил диспетчеру о том, что он имеет при себе гранату и идет в детский сад с намерением взорвать его. На место предполагаемого происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и медики. Но взрывных устройств, оружия, боеприпасов и взрывоопасных объектов на месте возможного теракта обнаружено не было.
"Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Как пояснил сам фигурант, мотивом его поступка послужила предшествующая ссора с бывшей сожительницей, таким образом он решил привлечь внимание женщины", - отмечает пресс-служба ведомства.
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РоссияСахалинКорсаковПроисшествия
 
 
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