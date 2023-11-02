В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8
В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8 за нарушение безопасности
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области
Место аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Командира вертолета Ми-8 будут судить за нарушение правил безопасности при инциденте на Магадане, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Вертолет Ми-8Т 19 декабря 2022 года при заходе на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Вертолет был полностью уничтожен огнем, экипаж покинул воздушное судно. По данным следствия, один человек пострадал.
Как установили следователи, в декабре прошлого года командир вертолета Ми-8 перевозил груз из поселка Палатка в район рудника Нявленга Магаданской области. При заходе на посадку он своевременно не ушел на второй круг из зоны вихря, в итоге воздушное судно столкнулось с наземным строением и загорелось. Находящиеся на борту член экипажа и два пассажира, сопровождавшие груз, получили повреждения и ожоги, не опасные для жизни и здоровья, успев эвакуироваться. Вертолет уничтожен полностью, ущерб составил свыше 67 миллионов рублей.
"Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета. Он обвиняется по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...). Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до двух лет. Отмечается, что обвиняемый вину признал.