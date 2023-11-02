Рейтинг@Mail.ru
В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8 - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 02.11.2023 (обновлено: 09:40 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sud-1906832616.html
В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8
В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8 - РИА Новости, 02.11.2023
В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8
Командира вертолета Ми-8 будут судить за нарушение правил безопасности при инциденте на Магадане, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:13
2023-11-02T09:40
магадан
магаданская область
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
ми-8 амтш
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906851739_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_276d810aa33acd501bccd9252046b7f5.jpg
ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Командира вертолета Ми-8 будут судить за нарушение правил безопасности при инциденте на Магадане, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Вертолет Ми-8Т 19 декабря 2022 года при заходе на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Вертолет был полностью уничтожен огнем, экипаж покинул воздушное судно. По данным следствия, один человек пострадал. Как установили следователи, в декабре прошлого года командир вертолета Ми-8 перевозил груз из поселка Палатка в район рудника Нявленга Магаданской области. При заходе на посадку он своевременно не ушел на второй круг из зоны вихря, в итоге воздушное судно столкнулось с наземным строением и загорелось. Находящиеся на борту член экипажа и два пассажира, сопровождавшие груз, получили повреждения и ожоги, не опасные для жизни и здоровья, успев эвакуироваться. Вертолет уничтожен полностью, ущерб составил свыше 67 миллионов рублей. "Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета. Он обвиняется по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...). Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до двух лет. Отмечается, что обвиняемый вину признал.
https://ria.ru/20230930/samolet-1899592868.html
https://ria.ru/20231030/vzyatki-1906194892.html
магадан
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906851739_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_60976113033fa38afde1adf3a6ce8dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, магаданская область, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Магадан, Магаданская область, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ми-8 АМТШ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8

В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8 за нарушение безопасности

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области
Место аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Место аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Командира вертолета Ми-8 будут судить за нарушение правил безопасности при инциденте на Магадане, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Вертолет Ми-8Т 19 декабря 2022 года при заходе на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Вертолет был полностью уничтожен огнем, экипаж покинул воздушное судно. По данным следствия, один человек пострадал.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Карагандинской области Казахстана разбился учебный самолет
30 сентября, 08:46
Как установили следователи, в декабре прошлого года командир вертолета Ми-8 перевозил груз из поселка Палатка в район рудника Нявленга Магаданской области. При заходе на посадку он своевременно не ушел на второй круг из зоны вихря, в итоге воздушное судно столкнулось с наземным строением и загорелось. Находящиеся на борту член экипажа и два пассажира, сопровождавшие груз, получили повреждения и ожоги, не опасные для жизни и здоровья, успев эвакуироваться. Вертолет уничтожен полностью, ущерб составил свыше 67 миллионов рублей.
"Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета. Он обвиняется по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...). Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до двух лет. Отмечается, что обвиняемый вину признал.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Орле бывшего дорожника будут судить за взятки на 30 миллионов
30 октября, 15:34
 
МагаданМагаданская областьРоссияДальневосточная транспортная прокуратураМи-8 АМТШСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала