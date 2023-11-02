https://ria.ru/20231102/sud-1906832616.html

В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8

В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8 - РИА Новости, 02.11.2023

В Магадане будут судить командира разбившегося Ми-8

Командира вертолета Ми-8 будут судить за нарушение правил безопасности при инциденте на Магадане, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:13

2023-11-02T03:13

2023-11-02T09:40

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ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Командира вертолета Ми-8 будут судить за нарушение правил безопасности при инциденте на Магадане, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Вертолет Ми-8Т 19 декабря 2022 года при заходе на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Вертолет был полностью уничтожен огнем, экипаж покинул воздушное судно. По данным следствия, один человек пострадал. Как установили следователи, в декабре прошлого года командир вертолета Ми-8 перевозил груз из поселка Палатка в район рудника Нявленга Магаданской области. При заходе на посадку он своевременно не ушел на второй круг из зоны вихря, в итоге воздушное судно столкнулось с наземным строением и загорелось. Находящиеся на борту член экипажа и два пассажира, сопровождавшие груз, получили повреждения и ожоги, не опасные для жизни и здоровья, успев эвакуироваться. Вертолет уничтожен полностью, ущерб составил свыше 67 миллионов рублей. "Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета. Он обвиняется по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...). Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до двух лет. Отмечается, что обвиняемый вину признал.

https://ria.ru/20230930/samolet-1899592868.html

https://ria.ru/20231030/vzyatki-1906194892.html

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магадан, магаданская область, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф), происшествия