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Стройнадзор МО будет сопровождать возведение нежилых объектов в регионе
Стройнадзор МО будет сопровождать возведение нежилых объектов в регионе - РИА Новости, 02.11.2023
Стройнадзор МО будет сопровождать возведение нежилых объектов в регионе
Начиная с ноября Стройнадзор Подмосковья будет полностью контролировать возведение нежилых объектов в регионе, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:07
2023-11-02T15:07
2023-11-02T15:07
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Начиная с ноября Стройнадзор Подмосковья будет полностью контролировать возведение нежилых объектов в регионе, сообщил телеканал "360".Ведомству поручили следить за работами, которые касаются планировки территории вплоть до ввода здания в эксплуатацию. Ранее эти полномочия лежали на минжилполитики региона.С 1 ноября сотрудники Стройнадзора будут принимать решения о разработке и утверждении документации по планировке территории и выдавать разрешения на строительство. Также сообщается, что Центр содействия строительству теперь входит в структуру ведомства.
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