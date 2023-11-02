https://ria.ru/20231102/stroyka-1906962160.html

Стройнадзор МО будет сопровождать возведение нежилых объектов в регионе

Стройнадзор МО будет сопровождать возведение нежилых объектов в регионе - РИА Новости, 02.11.2023

Стройнадзор МО будет сопровождать возведение нежилых объектов в регионе

Начиная с ноября Стройнадзор Подмосковья будет полностью контролировать возведение нежилых объектов в регионе, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:07

2023-11-02T15:07

2023-11-02T15:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc02afa9d7a48c04a67fa2c6353d427.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Начиная с ноября Стройнадзор Подмосковья будет полностью контролировать возведение нежилых объектов в регионе, сообщил телеканал "360".Ведомству поручили следить за работами, которые касаются планировки территории вплоть до ввода здания в эксплуатацию. Ранее эти полномочия лежали на минжилполитики региона.С 1 ноября сотрудники Стройнадзора будут принимать решения о разработке и утверждении документации по планировке территории и выдавать разрешения на строительство. Также сообщается, что Центр содействия строительству теперь входит в структуру ведомства.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)