https://ria.ru/20231102/strasburg-1906861609.html

В Европе хотят стереть память о подвиге советских солдат, заявили в Совбезе

В Европе хотят стереть память о подвиге советских солдат, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

В Европе хотят стереть память о подвиге советских солдат, заявили в Совбезе

Обеляя неонацизм на Украине, Страсбург намерен полностью стереть память о подвиге советского солдата, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:22

2023-11-02T10:22

2023-11-02T10:22

александр венедиктов

украина

европейский суд

совет европы

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. Обеляя неонацизм на Украине, Страсбург намерен полностью стереть память о подвиге советского солдата, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. В Страсбурге, в частности, находится Европейский суд по правам человека. "В Европе в целом решили полностью промыть мозги своему населению под предлогом борьбы с якобы продвигаемой Россией дезинформацией по исторической проблематике. Именно в таком контексте рассматриваем решение комитета министров Совета Европы о бессрочном продлении работы созданной в 2020 году так называемой "обсерватории по преподаванию истории в Европе". В Страсбурге, по всей видимости, намерены полностью стереть память о подвиге советских солдат, одновременно обеляя неонацистский киевский режим", - сказал Венедиктов.

https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html

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