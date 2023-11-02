https://ria.ru/20231102/stend-1906986449.html

Руденя посетил стенд Тверской области перед открытием выставки "Россия"

Руденя посетил стенд Тверской области перед открытием выставки "Россия" - РИА Новости, 02.11.2023

Руденя посетил стенд Тверской области перед открытием выставки "Россия"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг, перед официальным открытием международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, посетил стенд региона, сообщает... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:23

2023-11-02T16:23

2023-11-02T16:23

тверская область

вышний волочек

игорь руденя

екатерина гусева

александр семчев (актер)

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ТВЕРЬ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг, перед официальным открытием международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, посетил стенд региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Стенд Тверской области расположен в павильоне №75 ВДНХ. Он начнет работу 4 ноября - в день открытия выставки-форума. Площадка отражает историю и культуру, экономический и туристический потенциал Верхневолжья. "Верхневолжье – это самая большая территория в Центральной России, это край 800 рек и более 1700 озер. Это неповторимые туристические маршруты, выдающиеся памятники истории, культуры, природы, памятные места героических военных сражений наших предков. Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители нашего стенда влюбятся в наш прекрасный регион", – сказал Руденя после осмотра экспозиции Тверской области, его слова приводит пресс-служба. Глава региона познакомился с работой центрального объекта экспозиции: это кабина машиниста поезда "Иволга 3.0", который производится Тверским вагоностроительным заводом (ОАО "ТВЗ"). В кабине вся механика идентична системам действующих поездов. Посетители смогут научиться управлять составом и в режиме виртуальной экскурсии посетить знаковые места Тверской области. Посетителям также предоставлена уникальная возможность совершить виртуальные прогулки по объектам будущего тверского региона – туристическому кластеру "Волжское море", Морозовскому городку после реновации, обновленному городу Торопцу, который в следующем году отметит 950-летие со дня первого летописного упоминания, говорится в сообщении. Подготовлен аудиогид, который озвучила известная актриса театра и кино Екатерина Гусева. На стенде также действуют интерактивные панели, где можно пройти квест на знание истории Верхневолжья. Свою продукцию на выставке "Россия" продемонстрируют ведущие промышленные предприятия Тверской области. В частности, на стенде можно будет в режиме онлайн собрать электропоезд "Иволга" от ОАО "ТВЗ", заглянуть внутрь современного ноутбука компании "Аквариус" и в деталях рассмотреть, как он работает. На стенде запланированы различные мероприятия, встречи с известными людьми. Верхневолжье представят деятели культуры и искусств, спортсмены, многодетные мамы. Они проведут мастер-классы, творческие встречи, будут задействованы в других событиях. Запланирована автограф-сессия олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Натальи Терентьевой (Непряевой), которая родилась в Тверской области. Среди амбассадоров выставки – уроженец Тверской области, известный путешественник, телеведущий, блогер Алексей Корзин. Планируется, что посетители смогут пообщаться с актрисой, телеведущей, автором издания "География на вкус. Тверь" Никой Ганич, заслуженным артистом РФ, уроженцем Вышнего Волочка Александром Семчевым, народным художником России, почетным членом Российской Академии художеств Людмилой Юга. 26 декабря на выставке "Россия" пройдет День Тверской области. Запланирована насыщенная программа мероприятий, среди которых презентация новогодних туристических маршрутов по территории Верхневолжья, концерты и театральные постановки творческих коллективов региона. Стенд Верхневолжья будет работать до апреля 2024 года, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231101/elektropoezd-1906653412.html

https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вышний волочек, игорь руденя, екатерина гусева, александр семчев (актер)