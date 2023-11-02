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В Стамбуле остался запас воды на 50 дней - РИА Новости, 02.11.2023
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14:54 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/stambul-1906956841.html
В Стамбуле остался запас воды на 50 дней
В Стамбуле остался запас воды на 50 дней - РИА Новости, 02.11.2023
В Стамбуле остался запас воды на 50 дней
Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в четверг снизился до 18%, этого объема хватит еще на 50 дней,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:54
2023-11-02T14:54
в мире
стамбул
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СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в четверг снизился до 18%, этого объема хватит еще на 50 дней, если не будет осадков, следует из подсчетов РИА Новости. Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в четверг, что степень заполненности водохранилищ в Стамбуле составляет 18,07% (156,9 миллиона кубометров из 868 миллионов). Начиная с апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5%. Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,1 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду. Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелели и были заполнены менее чем на 5%, то теперь обмелели уже семь из десяти и город по факту снабжается тремя, заполненными максимум на 38%. В четверг небольшой дождь идет в ряде районов города, однако по прогнозам синоптиков осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней с пятницы не предвидится, температура составит от 19 до 25 градусов тепла. По данным генерального департамента метеорологии, за 72 года наблюдений средняя температура октября в Стамбуле составила 13,6 градуса, а дождливых дней было почти десять - в прошедшем октябре эти показатели существенно отличались. Август оказался самым засушливым в Турции за 33 года, сообщили ранее в генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включены синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи. С начала сентября власти Стамбула приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков в городе на фоне продолжающейся засухи. Профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир ранее сообщил РИА Новости, что на данный момент государственные учреждения рассматривают все возможные альтернативы для обеспечения Стамбула водой, однако от граждан также требуется экономия воды на фоне продолжительной засухи, нельзя отказываться и от рециркуляции использованной воды.
https://ria.ru/20231102/kaspiy-1906898319.html
https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html
https://ria.ru/20230814/zasukha-1890023828.html
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В Стамбуле остался запас воды на 50 дней

Уровень запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах снизился до 18%

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в четверг снизился до 18%, этого объема хватит еще на 50 дней, если не будет осадков, следует из подсчетов РИА Новости.
Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в четверг, что степень заполненности водохранилищ в Стамбуле составляет 18,07% (156,9 миллиона кубометров из 868 миллионов). Начиная с апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5%.
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Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,1 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду.
Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелели и были заполнены менее чем на 5%, то теперь обмелели уже семь из десяти и город по факту снабжается тремя, заполненными максимум на 38%.
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В четверг небольшой дождь идет в ряде районов города, однако по прогнозам синоптиков осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней с пятницы не предвидится, температура составит от 19 до 25 градусов тепла.
По данным генерального департамента метеорологии, за 72 года наблюдений средняя температура октября в Стамбуле составила 13,6 градуса, а дождливых дней было почти десять - в прошедшем октябре эти показатели существенно отличались.
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Август оказался самым засушливым в Турции за 33 года, сообщили ранее в генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включены синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.
С начала сентября власти Стамбула приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков в городе на фоне продолжающейся засухи.
Профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир ранее сообщил РИА Новости, что на данный момент государственные учреждения рассматривают все возможные альтернативы для обеспечения Стамбула водой, однако от граждан также требуется экономия воды на фоне продолжительной засухи, нельзя отказываться и от рециркуляции использованной воды.
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