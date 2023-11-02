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МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США - РИА Новости, 02.11.2023
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США
Никакого просвета в ситуации по нормализации работы российского посольства в США и американского посольства в РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:16
2023-11-02T18:16
2023-11-02T18:16
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евгений иванов (дипломат)
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Никакого просвета в ситуации по нормализации работы российского посольства в США и американского посольства в РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Нет, никакого просвета. (Контакты - ред.) не готовятся. Только идут же консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет. Поэтому про это особо и говорить нет смысла. Радоваться там нечему, по крайней мере", - сказал он журналистам. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва продолжает контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, однако есть сложности, которые создал еще бывший президент Барак Обама.
https://ria.ru/20231007/diplomaty-1901092035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, евгений иванов (дипломат), политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Евгений Иванов (дипломат), Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США
Замглавы МИД: просвета в ситуации вокруг работы посольств России и США нет