Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ssha-1907027649.html
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США - РИА Новости, 02.11.2023
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США
Никакого просвета в ситуации по нормализации работы российского посольства в США и американского посольства в РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:16
2023-11-02T18:16
россия
сша
евгений иванов (дипломат)
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_076357bd9951f17f429cdd873f2d64d1.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Никакого просвета в ситуации по нормализации работы российского посольства в США и американского посольства в РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Нет, никакого просвета. (Контакты - ред.) не готовятся. Только идут же консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет. Поэтому про это особо и говорить нет смысла. Радоваться там нечему, по крайней мере", - сказал он журналистам. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва продолжает контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, однако есть сложности, которые создал еще бывший президент Барак Обама.
https://ria.ru/20231007/diplomaty-1901092035.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_150:700:1947:2048_1920x0_80_0_0_fff03340b9805c7a7e9a6bd0ce6fff5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, евгений иванов (дипломат), политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Евгений Иванов (дипломат), Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США

Замглавы МИД: просвета в ситуации вокруг работы посольств России и США нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Никакого просвета в ситуации по нормализации работы российского посольства в США и американского посольства в РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Нет, никакого просвета. (Контакты - ред.) не готовятся. Только идут же консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет. Поэтому про это особо и говорить нет смысла. Радоваться там нечему, по крайней мере", - сказал он журналистам.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва продолжает контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, однако есть сложности, которые создал еще бывший президент Барак Обама.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов
7 октября, 01:04
 
РоссияСШАЕвгений Иванов (дипломат)ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала