https://ria.ru/20231102/ssha-1907027649.html

МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США

МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США - РИА Новости, 02.11.2023

МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы посольств России и США

Никакого просвета в ситуации по нормализации работы российского посольства в США и американского посольства в РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:16

2023-11-02T18:16

2023-11-02T18:16

россия

сша

евгений иванов (дипломат)

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Никакого просвета в ситуации по нормализации работы российского посольства в США и американского посольства в РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Нет, никакого просвета. (Контакты - ред.) не готовятся. Только идут же консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет. Поэтому про это особо и говорить нет смысла. Радоваться там нечему, по крайней мере", - сказал он журналистам. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва продолжает контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, однако есть сложности, которые создал еще бывший президент Барак Обама.

https://ria.ru/20231007/diplomaty-1901092035.html

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Кирилл Волков

россия, сша, евгений иванов (дипломат), политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)