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Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР
Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР - РИА Новости, 02.11.2023
Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР
США намерены придерживаться своих устоявшихся подходов к отношениям с КНР на фоне предстоящего саммита в Сан-Франциско с участием президента Джо Байдена и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:50
2023-11-02T15:50
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США намерены придерживаться своих устоявшихся подходов к отношениям с КНР на фоне предстоящего саммита в Сан-Франциско с участием президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк."Что касается вашего более широкого вопроса о наших контактах с Китаем, я хотел бы подчеркнуть, что наш подход к отношениям с ним остается последовательным, мы по-прежнему сосредоточены на нашей стратегии конкуренции с КНР. Я согласен с вами в том, что основа отношений США и Китаем не претерпела изменений", - сказал Критенбринк, комментируя подходы Вашингтона к отношениям с Пекином в преддверии саммита лидеров двух стран в Сан-Франциско.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР
Госдеп не будет менять подходов к отношениям с КНР в преддверии саммита