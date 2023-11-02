https://ria.ru/20231102/ssha-1906976952.html

Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР

Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР - РИА Новости, 02.11.2023

Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР

США намерены придерживаться своих устоявшихся подходов к отношениям с КНР на фоне предстоящего саммита в Сан-Франциско с участием президента Джо Байдена и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:50

2023-11-02T15:50

2023-11-02T16:06

в мире

китай

сша

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США намерены придерживаться своих устоявшихся подходов к отношениям с КНР на фоне предстоящего саммита в Сан-Франциско с участием президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк."Что касается вашего более широкого вопроса о наших контактах с Китаем, я хотел бы подчеркнуть, что наш подход к отношениям с ним остается последовательным, мы по-прежнему сосредоточены на нашей стратегии конкуренции с КНР. Я согласен с вами в том, что основа отношений США и Китаем не претерпела изменений", - сказал Критенбринк, комментируя подходы Вашингтона к отношениям с Пекином в преддверии саммита лидеров двух стран в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, государственный департамент сша