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Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР - РИА Новости, 02.11.2023
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15:50 02.11.2023 (обновлено: 16:06 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ssha-1906976952.html
Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР
Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР - РИА Новости, 02.11.2023
Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР
США намерены придерживаться своих устоявшихся подходов к отношениям с КНР на фоне предстоящего саммита в Сан-Франциско с участием президента Джо Байдена и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:50
2023-11-02T16:06
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США намерены придерживаться своих устоявшихся подходов к отношениям с КНР на фоне предстоящего саммита в Сан-Франциско с участием президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк."Что касается вашего более широкого вопроса о наших контактах с Китаем, я хотел бы подчеркнуть, что наш подход к отношениям с ним остается последовательным, мы по-прежнему сосредоточены на нашей стратегии конкуренции с КНР. Я согласен с вами в том, что основа отношений США и Китаем не претерпела изменений", - сказал Критенбринк, комментируя подходы Вашингтона к отношениям с Пекином в преддверии саммита лидеров двух стран в Сан-Франциско.
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в мире, китай, сша, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что не будет менять подходов к отношениям с КНР

Госдеп не будет менять подходов к отношениям с КНР в преддверии саммита

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США намерены придерживаться своих устоявшихся подходов к отношениям с КНР на фоне предстоящего саммита в Сан-Франциско с участием президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
"Что касается вашего более широкого вопроса о наших контактах с Китаем, я хотел бы подчеркнуть, что наш подход к отношениям с ним остается последовательным, мы по-прежнему сосредоточены на нашей стратегии конкуренции с КНР. Я согласен с вами в том, что основа отношений США и Китаем не претерпела изменений", - сказал Критенбринк, комментируя подходы Вашингтона к отношениям с Пекином в преддверии саммита лидеров двух стран в Сан-Франциско.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреКитайСШАГосударственный департамент США
 
 
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