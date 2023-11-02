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Нетаньяху превыше Зеленского. США "замели под ковер" помощь Украине

Нетаньяху превыше Зеленского. США "замели под ковер" помощь Украине - РИА Новости, 02.11.2023

Нетаньяху превыше Зеленского. США "замели под ковер" помощь Украине

В американский конгресс внесли законопроект о помощи Израилю. Согласно этому документу — и вопреки планам Белого дома — Тель-Авив поддержат отдельно от Киева... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

2023-11-02T10:36

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В американский конгресс внесли законопроект о помощи Израилю. Согласно этому документу — и вопреки планам Белого дома — Тель-Авив поддержат отдельно от Киева. Есть и другая особенность: деньги ближневосточному союзнику выделят за счет сокращения финансирования собственной налоговой службы. Это вызвало острые дискуссии, в которых об Украине, похоже, окончательно забыли.Отдельный пакетНовый спикер, убежденный трампист Майк Джонсон, представивший законопроект, давно выступает против безудержной поддержки киевского режима. Наиболее консервативно настроенные республиканцы вполне разделяют такую позицию. Предшественника Джонсона Кевина Маккарти сместили именно из-за несговорчивости по украинскому вопросу.Белый дом попытался найти компромисс. Джо Байден запросил у законодателей 105 миллиардов на год для зарубежных союзников — прежде всего Украины, Израиля и Тайваня. Причем Киеву причитался 61 миллиард, а Тель-Авиву — лишь 14. В администрации объясняли, что ЦАХАЛ нуждается в помощи меньше, чем ВСУ. Однако республиканцы с этим не согласились.В новом законопроекте сумма для Тель-Авива та же — 14,3 миллиарда. Обещанный Киеву 61 миллиард пока подвис в воздухе.Время против СШАДжонсон оставил не так много пространства для маневров демократам и умеренным республиканцам. По Израилю у "ослов" и "слонов", в отличие от Украины, полный консенсус. Отказать в помощи Тель-Авиву американский истеблишмент не может.Возвращаться к компромиссному совместному варианту Белого дома спикер, третье лицо в государстве, не готов. Хотя бы из репутационных соображений: чтобы избежать ярлыка "второго Маккарти".В палате представителей доминируют республиканцы. Некоторые из них поддержали комплексный пакет Байдена, но они не откажутся и от отдельного для Израиля. Демократы, у которых преимущество в сенате, теоретически могут заблокировать проект "слонов". Но есть две проблемы. Во-первых, имиджевый риск для "ослов", на словах громко поддерживающих Тель-Авив. Во-вторых, голосов не хватит. Республиканцы в верхней палате настроены решительно: партийная фракция уже выступила за размежевание помощи.Важно еще то, что в ноябре истекает срок временного бюджета. Без согласования постоянного страну ждет шатдаун, закрытие государственных учреждений. Для республиканцев этот сценарий не так уж плох. А вот для демократов и Байдена, которого непременно обвинят в неоплачиваемом отпуске госслужащих, — станет серьезным ударом. Поэтому "ослам" выгоднее уступить и принять закон об Израиле.Свое — чужоеДругой существенный нюанс: республиканцы хотят предоставить чрезвычайную помощь Тель-Авиву, сократив финансирование Налогового управления (IRS). "Мы не собираемся просто печатать деньги и отправлять их за границу", — подчеркнул Джонсон в эфире Fox News.Он признал, что с этим возможны трудности. И пообещал позвонить лидеру сенатского большинства демократу Чаку Шумеру для "прямого вдумчивого разговора". "Думаю, американский народ, все взвесив, скажет, что поддержка Израиля и защита невинных там — в наших национальных интересах и важнее, чем агенты IRS", — добавил спикер.Речь не обо всей налоговой службе. В конце 2022-го Байден подписал Закон о снижении инфляции (IRA), выделяющий сотни миллиардов на экологию, здравоохранение, зеленую энергетику и IRS. Ведомству досталось 80 миллиардов, что позволило нанять дополнительно тысячи сотрудников и обновить устаревшее оборудование. Республиканцы, напоминает CBS News, были против. И сейчас берут реванш.Демократы, разумеется, недовольны. Конгрессмен Роза ДеЛауро из комитета по ассигнованиям заявила в понедельник, что план Джонсона по компенсации помощи Израилю средствами для IRS создает "опасный прецедент". С ней согласились многие однопартийцы.В результате главные прения развернулись не по линии Тель-Авив — Киев, а по линии Израиль — IRS. Байден собирается заблокировать проект спикера. Но республиканцы фактически отложили украинский вопрос в долгий ящик. Фраза о нежелании "просто печатать деньги" для заграницы — очень тревожный сигнал Зеленскому. Если даже для "великого союзника" (так Джонсон назвал Израиль) 14 миллиардов предлагают забрать из других статей расходов, то ждать куда более крупных сумм киевскому режиму вряд ли стоит.

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в мире, израиль, украина, сша, майк джонсон, джо байден