https://ria.ru/20231102/spiker-1907072272.html

Спикер Джонсон заявил, что обеспокоен способностью Байдена руководить США

Спикер Джонсон заявил, что обеспокоен способностью Байдена руководить США - РИА Новости, 02.11.2023

Спикер Джонсон заявил, что обеспокоен способностью Байдена руководить США

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что сильно обеспокоен способностью американского президента Джо Байдена руководить страной, а... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T23:47

2023-11-02T23:47

2023-11-02T23:47

в мире

джо байден

конгресс сша

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что сильно обеспокоен способностью американского президента Джо Байдена руководить страной, а также считает, что он и глава государства находятся на "разных планетах" по отношению к политическим вопросам. "Меня сильно беспокоит его руководство страной, и я с трудом назову хотя бы один политический вопрос, который, по моему мнению, был успешно решен", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News Business. Спикер также отметил, что его первая встреча с Байденом прошла хорошо, но по политическим вопросам спикер и президент находятся на "разных планетах".

https://ria.ru/20231102/zapros-1907071645.html

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в мире, джо байден, конгресс сша, майк джонсон