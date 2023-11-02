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Путин разрешил экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти" - РИА Новости, 02.11.2023
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13:11 02.11.2023 (обновлено: 13:13 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spg-1906922252.html
Путин разрешил экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти"
Путин разрешил экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти" - РИА Новости, 02.11.2023
Путин разрешил экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти"
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:11
2023-11-02T13:13
экономика
россия
роснефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владимир путин
михаил мишустин
газпром
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. По данным Минэнерго РФ, изменение затронет порядка 36 месторождений "Роснефти". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон разработан правительством в целях стимулирования производства и экспорта сжиженного природного газа и увеличения доли России на мировом рынке СПГ. Он позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет и более активно использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко обращала внимание, что существующие ограничения препятствуют монетизации крупных запасов газа на территориях, существенно отдаленных от Единой системы газоснабжения. В связи с этим новый закон предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Это изменение касается порядка 36 месторождений, которые сейчас принадлежат "Роснефти", поясняла Бондаренко. Закон также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. По мнению авторов, это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным альтернативным топливом для морских и речных судов. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и должен способствовать реализации таких проектов "Роснефти", как "Таймыр СПГ" и "Кара СПГ". Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа. Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
https://ria.ru/20231011/spg-1902033465.html
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экономика, россия, роснефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, михаил мишустин, газпром
Экономика, Россия, Роснефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Газпром
Путин разрешил экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти"

Путин подписал закон об экспорте СПГ с арктических месторождений "Роснефти"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГравитационная платформа по производству сжиженного газа
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. По данным Минэнерго РФ, изменение затронет порядка 36 месторождений "Роснефти". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разработан правительством в целях стимулирования производства и экспорта сжиженного природного газа и увеличения доли России на мировом рынке СПГ. Он позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет и более активно использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко обращала внимание, что существующие ограничения препятствуют монетизации крупных запасов газа на территориях, существенно отдаленных от Единой системы газоснабжения.
В связи с этим новый закон предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Это изменение касается порядка 36 месторождений, которые сейчас принадлежат "Роснефти", поясняла Бондаренко.
Закон также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. По мнению авторов, это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным альтернативным топливом для морских и речных судов.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и должен способствовать реализации таких проектов "Роснефти", как "Таймыр СПГ" и "Кара СПГ".
Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
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ЭкономикаРоссияРоснефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Владимир ПутинМихаил МишустинГазпром
 
 
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