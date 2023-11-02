https://ria.ru/20231102/spg-1906910017.html

Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям

Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям - РИА Новости, 02.11.2023

Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:53

2023-11-02T12:53

2023-11-02T13:00

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877505777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baa375e8803f09c11929e742e317460a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В начале июня с такой инициативой выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Он пояснял тогда, что, например, среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению, и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".Закон позволяет экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.Возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт. Более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Второе условие – такие юрлица реализуют инвестпроекты, включенные в отраслевые документы стратегического планирования РФ в сфере энергетики. Эти инвестпроекты должны предусматривать создание (строительство) и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.Ранее право на экспорт СПГ в России имели "Газпром" (у которого также монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортировал СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".

https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html

https://ria.ru/20231016/gaz-1902995062.html

https://ria.ru/20221214/spg-1838491547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин