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Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям - РИА Новости, 02.11.2023
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12:53 02.11.2023 (обновлено: 13:00 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spg-1906910017.html
Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям
Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям - РИА Новости, 02.11.2023
Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:53
2023-11-02T13:00
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цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В начале июня с такой инициативой выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Он пояснял тогда, что, например, среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению, и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".Закон позволяет экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.Возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт. Более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Второе условие – такие юрлица реализуют инвестпроекты, включенные в отраслевые документы стратегического планирования РФ в сфере энергетики. Эти инвестпроекты должны предусматривать создание (строительство) и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.Ранее право на экспорт СПГ в России имели "Газпром" (у которого также монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортировал СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html
https://ria.ru/20231016/gaz-1902995062.html
https://ria.ru/20221214/spg-1838491547.html
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям

Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ на Сахалине
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ на Сахалине - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В начале июня с такой инициативой выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Он пояснял тогда, что, например, среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению, и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".
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Закон позволяет экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.
Возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт. Более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Второе условие – такие юрлица реализуют инвестпроекты, включенные в отраслевые документы стратегического планирования РФ в сфере энергетики. Эти инвестпроекты должны предусматривать создание (строительство) и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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Ранее право на экспорт СПГ в России имели "Газпром" (у которого также монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортировал СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
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