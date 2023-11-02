https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906850486.html
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard - РИА Новости, 02.11.2023
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard
Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:33
2023-11-02T09:33
2023-11-02T11:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано как он "преследует" боевую машину, идущую в атаку на запорожском участке фронта. После того как дрон нависает над танком, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231031/leopard-1906454175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906849848_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0579fc1ed39b6fba022b9270e7620126.jpg
Уничтожение немецкого танка Leopard на Запорожском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ, на Запорожском направлении
2023-11-02T09:33
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard
Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении