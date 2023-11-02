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Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 02.11.2023 (обновлено: 11:48 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906850486.html
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard - РИА Новости, 02.11.2023
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard
Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:33
2023-11-02T11:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано как он "преследует" боевую машину, идущую в атаку на запорожском участке фронта. После того как дрон нависает над танком, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231031/leopard-1906454175.html
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Дарья Буймова
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Уничтожение немецкого танка Leopard на Запорожском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ, на Запорожском направлении
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4.7
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard

Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.
В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано как он "преследует" боевую машину, идущую в атаку на запорожском участке фронта. После того как дрон нависает над танком, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.
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Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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