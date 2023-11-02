https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906850486.html

Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard

Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard - РИА Новости, 02.11.2023

Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard

Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:33

2023-11-02T09:33

2023-11-02T11:48

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано как он "преследует" боевую машину, идущую в атаку на запорожском участке фронта. После того как дрон нависает над танком, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231031/leopard-1906454175.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение немецкого танка Leopard на Запорожском направлении Минобороны России опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ, на Запорожском направлении 2023-11-02T09:33 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины