В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки
Спасатели вытащили сибирячку, застрявшую на УАЗе посреди реки Урюп
© Фото : Служба спасения Красноярского краяЭвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском районе Красноярского края
© Фото : Служба спасения Красноярского края
Эвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. На юге Красноярского края на середине реки застрял УАЗ, водителя и пассажира вызволили из тонущего автомобиля сообщается в Telegram-канале службы спасения региона.
"Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда прибыли на место и эвакуировали на берег женщину 1982 года рождения", — говорится в публикации.
Машина застряла на реке Урюп в Шарыповском районе. В салоне находились два человека — мужчина и женщина. Водитель выбрался из автомобиля и сообщил спасателям о происшествии.
На предоставленном видео спасатель в специальном костюме со страхующим на берегу веревкой направился к автомобилю, застрявшему прямо посередине реки. Зафиксировав женщину, он выбрался с ней на берег. По кадрам видно, что на берегах уже лежит снег, а по воде плывут небольшие льдины.
© Фото : Служба спасения Красноярского краяЭвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском районе Красноярского края
© Фото : Служба спасения Красноярского края
Эвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском районе Красноярского края