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В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки - РИА Новости, 02.11.2023
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Хорошие новости
 
12:32 02.11.2023 (обновлено: 13:34 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spasenie-1906898515.html
В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки
В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки - РИА Новости, 02.11.2023
В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки
На юге Красноярского края на середине реки застрял УАЗ, водителя и пассажира вызволили из тонущего автомобиля сообщается в Telegram-канале службы спасения... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:32
2023-11-02T13:34
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. На юге Красноярского края на середине реки застрял УАЗ, водителя и пассажира вызволили из тонущего автомобиля сообщается в Telegram-канале службы спасения региона."Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда прибыли на место и эвакуировали на берег женщину 1982 года рождения", — говорится в публикации.Машина застряла на реке Урюп в Шарыповском районе. В салоне находились два человека — мужчина и женщина. Водитель выбрался из автомобиля и сообщил спасателям о происшествии.На предоставленном видео спасатель в специальном костюме со страхующим на берегу веревкой направился к автомобилю, застрявшему прямо посередине реки. Зафиксировав женщину, он выбрался с ней на берег. По кадрам видно, что на берегах уже лежит снег, а по воде плывут небольшие льдины.
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красноярский край, происшествия
Хорошие новости, Красноярский край, Происшествия
В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки

Спасатели вытащили сибирячку, застрявшую на УАЗе посреди реки Урюп

© Фото : Служба спасения Красноярского краяЭвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском райо­не Красноярского края
Эвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском райо­не Красноярского края - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Служба спасения Красноярского края
Эвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском райо­не Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. На юге Красноярского края на середине реки застрял УАЗ, водителя и пассажира вызволили из тонущего автомобиля сообщается в Telegram-канале службы спасения региона.
"Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда прибыли на место и эвакуировали на берег женщину 1982 года рождения", — говорится в публикации.
Машина застряла на реке Урюп в Шарыповском районе. В салоне находились два человека — мужчина и женщина. Водитель выбрался из автомобиля и сообщил спасателям о происшествии.
На предоставленном видео спасатель в специальном костюме со страхующим на берегу веревкой направился к автомобилю, застрявшему прямо посередине реки. Зафиксировав женщину, он выбрался с ней на берег. По кадрам видно, что на берегах уже лежит снег, а по воде плывут небольшие льдины.
© Фото : Служба спасения Красноярского краяЭвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском райо­не Красноярского края
Эвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском райо­не Красноярского края - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Служба спасения Красноярского края
Эвакуация женщины из автомобиля, застрявшего на реке Урюп в Шарыповском райо­не Красноярского края
 
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