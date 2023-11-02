https://ria.ru/20231102/spasenie-1906898515.html

В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки

В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки - РИА Новости, 02.11.2023

В Красноярском крае спасли женщину, застрявшую на УАЗе посреди реки

На юге Красноярского края на середине реки застрял УАЗ, водителя и пассажира вызволили из тонущего автомобиля сообщается в Telegram-канале службы спасения... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:32

2023-11-02T12:32

2023-11-02T13:34

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. На юге Красноярского края на середине реки застрял УАЗ, водителя и пассажира вызволили из тонущего автомобиля сообщается в Telegram-канале службы спасения региона."Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда прибыли на место и эвакуировали на берег женщину 1982 года рождения", — говорится в публикации.Машина застряла на реке Урюп в Шарыповском районе. В салоне находились два человека — мужчина и женщина. Водитель выбрался из автомобиля и сообщил спасателям о происшествии.На предоставленном видео спасатель в специальном костюме со страхующим на берегу веревкой направился к автомобилю, застрявшему прямо посередине реки. Зафиксировав женщину, он выбрался с ней на берег. По кадрам видно, что на берегах уже лежит снег, а по воде плывут небольшие льдины.

красноярский край

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, происшествия