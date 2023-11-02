https://ria.ru/20231102/sovety-1906668610.html

Эксперты рассказали, как избежать обмана и лишних трат на отдыхе

Эксперты рассказали, как избежать обмана и лишних трат на отдыхе - РИА Новости, 02.11.2023

Эксперты рассказали, как избежать обмана и лишних трат на отдыхе

Эксперты собрали советы, как не потерять деньги при бронировании жилья, авиабилетов, заказе такси и шоппинге в других странах, рассказали РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:13

2023-11-02T03:13

2023-11-02T03:13

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Эксперты собрали советы, как не потерять деньги при бронировании жилья, авиабилетов, заказе такси и шоппинге в других странах, рассказали РИА Новости в сервисе для поиска авиабилетов "Авиасейлс"."Советуем уточнять цену на такси заранее, перед тем, как садиться в машину. Платить за поездку в местной валюте, чтобы избежать неясных конвертаций и завышения цены. Расплачиваться с таксистом только после того, как забрали багаж, чтобы не появилось неожиданных "доплат" за возвращение своих же вещей", – рассказали в сервисе. При бронировании билетов эксперты отметили, что кроме стандартных правил безопасности покупок в интернете не будет лишним проверить информацию о купленном проездном документе. "Убедитесь, что билет содержит правильные даты, времена и пункты назначения перед тем, как совершить оплату. Сохраните копию билета и подтверждение оплаты", – посоветовали эксперты. Бронируя жилье, в "Авиасейлс" рекомендуют использовать проверенные сервисы бронирования, читать отзывы, изучить фотографии и описание. Эксперты советуют "не обольщаться подозрительно дешевыми предложениями". "При выборе жилья обязательно обратите внимание, есть ли странные детали на фото. Все, что смущает вас еще в объявлении, может сильно испортить впечатление от отпуска", – рассказали в сервисе. Например, туристам попадаются номера с "нестандартными ванными" за прозрачными дверями или с кроватями на надстроенном "втором этаже" квартиры. Также полезно обратить внимание на наличие проветривания. "Ну и конечно, внимательно проверяйте реальное расположение жилья: далеко ли оттуда пешком до достопримечательностей и как дела с общественным транспортом и ценами на такси", – посоветовали эксперты. По их словам, чтобы не переплачивать на шоппинге, стоит выбирать крупные и брендовые магазины, говорят эксперты. "Рынки больше подходят для туристических прогулок и знакомства с местным колоритом, а не для покупок. Если вы все же решили что-то купить, помните, что это точно не фирменные товары. Также для туристов цены обычно выше, и вы можете смело торговаться до приемлемой суммы. Если вас что-то не устраивает, не бойтесь обидеть чувства продавца и просто уходите", – заключили в "Авиасейлс".

https://ria.ru/20231029/strakhi-1905673777.html

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