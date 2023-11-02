https://ria.ru/20231102/sovbez-1906850976.html

В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике

В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике - РИА Новости, 02.11.2023

В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике

В Совбезе РФ предлагают представить, что было бы в случае появления войск Варшавского договора в Мексике и обучения Россией канадских сил на границе с США. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:35

2023-11-02T09:35

2023-11-02T09:41

мексика

россия

сша

александр венедиктов

нато

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. В Совбезе РФ предлагают представить, что было бы в случае появления войск Варшавского договора в Мексике и обучения Россией канадских сил на границе с США. Такой мысленный эксперимент в интервью РИА Новости предложил провести заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. "Представим себе такую ситуацию. В 1991 году прекращает свою деятельность не Организация Варшавского договора, а НАТО. Что было бы, если после этого ОВД (Организация Варшавского договора) пережила пять этапов расширения на Запад, в результате чего коалиционные войска появились бы в Мексике, а российские инструкторы обучали бы канадских военнослужащих строить оборону на границе с США? И при этом мы бы еще пытались убедить американцев, что им ничего не угрожает. А ведь именно так они сегодня и действуют против нас",- сказал Венедиктов. По его оценке, конечная цель западников "хорошо известна" – это расчленение России и нанесение ей стратегического поражения.

https://ria.ru/20231101/nato-1906724588.html

мексика

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мексика, россия, сша, александр венедиктов, нато, безопасность