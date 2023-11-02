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В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике - РИА Новости, 02.11.2023
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09:35 02.11.2023 (обновлено: 09:41 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sovbez-1906850976.html
В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике
В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике - РИА Новости, 02.11.2023
В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике
В Совбезе РФ предлагают представить, что было бы в случае появления войск Варшавского договора в Мексике и обучения Россией канадских сил на границе с США. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:35
2023-11-02T09:41
мексика
россия
сша
александр венедиктов
нато
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. В Совбезе РФ предлагают представить, что было бы в случае появления войск Варшавского договора в Мексике и обучения Россией канадских сил на границе с США. Такой мысленный эксперимент в интервью РИА Новости предложил провести заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. "Представим себе такую ситуацию. В 1991 году прекращает свою деятельность не Организация Варшавского договора, а НАТО. Что было бы, если после этого ОВД (Организация Варшавского договора) пережила пять этапов расширения на Запад, в результате чего коалиционные войска появились бы в Мексике, а российские инструкторы обучали бы канадских военнослужащих строить оборону на границе с США? И при этом мы бы еще пытались убедить американцев, что им ничего не угрожает. А ведь именно так они сегодня и действуют против нас",- сказал Венедиктов. По его оценке, конечная цель западников "хорошо известна" – это расчленение России и нанесение ей стратегического поражения.
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мексика, россия, сша, александр венедиктов, нато, безопасность
Мексика, Россия, США, Александр Венедиктов, НАТО, Безопасность
В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике

В Совбезе предложили представить, что Россия обучает канадских военных

© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре | Перейти в медиабанкНа месте строительства стены на границе между США и Мексикой
На месте строительства стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
Перейти в медиабанк
На месте строительства стены на границе между США и Мексикой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. В Совбезе РФ предлагают представить, что было бы в случае появления войск Варшавского договора в Мексике и обучения Россией канадских сил на границе с США.
Такой мысленный эксперимент в интервью РИА Новости предложил провести заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.
"Представим себе такую ситуацию. В 1991 году прекращает свою деятельность не Организация Варшавского договора, а НАТО. Что было бы, если после этого ОВД (Организация Варшавского договора) пережила пять этапов расширения на Запад, в результате чего коалиционные войска появились бы в Мексике, а российские инструкторы обучали бы канадских военнослужащих строить оборону на границе с США? И при этом мы бы еще пытались убедить американцев, что им ничего не угрожает. А ведь именно так они сегодня и действуют против нас",- сказал Венедиктов.
По его оценке, конечная цель западников "хорошо известна" – это расчленение России и нанесение ей стратегического поражения.
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МексикаРоссияСШААлександр ВенедиктовНАТОБезопасность
 
 
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