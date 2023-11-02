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Заместитель Патрушева отметил дисбаланс в ООН в пользу ставленников США - РИА Новости, 02.11.2023
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03:05 02.11.2023 (обновлено: 03:08 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sovbez-1906832487.html
Заместитель Патрушева отметил дисбаланс в ООН в пользу ставленников США
Заместитель Патрушева отметил дисбаланс в ООН в пользу ставленников США - РИА Новости, 02.11.2023
Заместитель Патрушева отметил дисбаланс в ООН в пользу ставленников США
В ООН наблюдается явный дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона ООН, и организацию может постичь участь Лиги наций, ситуацию нужно исправлять, заявил в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:05
2023-11-02T03:08
вашингтон (штат)
россия
александр венедиктов
оон
лига наций
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В ООН наблюдается явный дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона ООН, и организацию может постичь участь Лиги наций, ситуацию нужно исправлять, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Лига наций, предшественница ООН, прекратила существование в 1946 году. "Очевидно, что ооновские структуры зачастую используются для обслуживания западных интересов. Происходит это в том числе потому, что в их руководящем составе наблюдается явный дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона и его европейских прихвостней. Думаете, американец или француз, заняв высокое кресло в структуре ООН, разрывает связь с властями своих стран? Конечно, нет. И эту ситуацию нужно исправлять, иначе организацию может постичь такая же участь, что и Лигу наций",- сказал Венедиктов.
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вашингтон (штат), россия, александр венедиктов, оон, лига наций, в мире
Вашингтон (штат), Россия, Александр Венедиктов, ООН, Лига Наций, В мире
Заместитель Патрушева отметил дисбаланс в ООН в пользу ставленников США

Заместитель Патрушева Венедиктов: в ООН есть дисбаланс в пользу ставленников США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В ООН наблюдается явный дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона ООН, и организацию может постичь участь Лиги наций, ситуацию нужно исправлять, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
Лига наций, предшественница ООН, прекратила существование в 1946 году.
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"Очевидно, что ооновские структуры зачастую используются для обслуживания западных интересов. Происходит это в том числе потому, что в их руководящем составе наблюдается явный дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона и его европейских прихвостней. Думаете, американец или француз, заняв высокое кресло в структуре ООН, разрывает связь с властями своих стран? Конечно, нет. И эту ситуацию нужно исправлять, иначе организацию может постичь такая же участь, что и Лигу наций",- сказал Венедиктов.
 
Вашингтон (штат)РоссияАлександр ВенедиктовООНЛига НацийВ мире
 
 
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