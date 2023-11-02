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Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства
Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства - РИА Новости, 02.11.2023
Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства
Бюджет Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов учитывает все социальные обязательства и планы развития, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов учитывает все социальные обязательства и планы развития, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что в четверг на заседании правительства региона был рассмотрен и одобрен проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Главный финансовый документ внесен правительством региона в Ярославскую областную думу. "Бюджет на предстоящий трехлетний период сбалансирован. В проекте документа заложен такой принцип, как финансирование не только всех принятых социальных обязательств, но и актуальных приоритетов для развития Ярославской области и расширения ее инфраструктуры", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Доходы регионального бюджета в 2024 году запланированы правительством области в сумме 120,4 миллиарда рублей, в 2025 году - 121,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 129,3 миллиарда рублей. Расходы – в объеме 117,6, 122,3 и 129,3 миллиарда рублей соответственно. "Напомню, что в прошлом году мы стартовали с вами с цифры 100,5 миллиарда рублей, а по состоянию на 1 ноября 2023 года расходная часть бюджета выросла на 33,9 миллиарда рублей – до 134,4 миллиарда рублей. Важно, что мы стартуем всегда с большей отметки. Это значит, что наши доходы растут, область развивается", - подчеркнул Михаил Евраев в своем выступлении. Сообщается, что правительство региона внесет проект бюджета в областную думу до 1 декабря.
https://ria.ru/20231101/evraev-1906781349.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов учитывает все социальные обязательства и планы развития, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что в четверг на заседании правительства региона был рассмотрен и одобрен проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Главный финансовый документ внесен правительством региона в Ярославскую областную думу
.
"Бюджет на предстоящий трехлетний период сбалансирован. В проекте документа заложен такой принцип, как финансирование не только всех принятых социальных обязательств, но и актуальных приоритетов для развития Ярославской области и расширения ее инфраструктуры", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
Доходы регионального бюджета в 2024 году запланированы правительством области в сумме 120,4 миллиарда рублей, в 2025 году - 121,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 129,3 миллиарда рублей. Расходы – в объеме 117,6, 122,3 и 129,3 миллиарда рублей соответственно.
В Ярославской области будут развивать газомоторную инфраструктуру
"Напомню, что в прошлом году мы стартовали с вами с цифры 100,5 миллиарда рублей, а по состоянию на 1 ноября 2023 года расходная часть бюджета выросла на 33,9 миллиарда рублей – до 134,4 миллиарда рублей. Важно, что мы стартуем всегда с большей отметки. Это значит, что наши доходы растут, область развивается", - подчеркнул Михаил Евраев в своем выступлении.
Сообщается, что правительство региона внесет проект бюджета в областную думу до 1 декабря.