Рейтинг@Mail.ru
Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:44 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/sotsobyazatelstva-1906933147.html
Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства
Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства - РИА Новости, 02.11.2023
Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства
Бюджет Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов учитывает все социальные обязательства и планы развития, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_e6c307231dbef18f4c1d766d0b09f157.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов учитывает все социальные обязательства и планы развития, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что в четверг на заседании правительства региона был рассмотрен и одобрен проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Главный финансовый документ внесен правительством региона в Ярославскую областную думу. "Бюджет на предстоящий трехлетний период сбалансирован. В проекте документа заложен такой принцип, как финансирование не только всех принятых социальных обязательств, но и актуальных приоритетов для развития Ярославской области и расширения ее инфраструктуры", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Доходы регионального бюджета в 2024 году запланированы правительством области в сумме 120,4 миллиарда рублей, в 2025 году - 121,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 129,3 миллиарда рублей. Расходы – в объеме 117,6, 122,3 и 129,3 миллиарда рублей соответственно. "Напомню, что в прошлом году мы стартовали с вами с цифры 100,5 миллиарда рублей, а по состоянию на 1 ноября 2023 года расходная часть бюджета выросла на 33,9 миллиарда рублей – до 134,4 миллиарда рублей. Важно, что мы стартуем всегда с большей отметки. Это значит, что наши доходы растут, область развивается", - подчеркнул Михаил Евраев в своем выступлении. Сообщается, что правительство региона внесет проект бюджета в областную думу до 1 декабря.
https://ria.ru/20231101/evraev-1906781349.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a908a9cabc1c90ddbf741d39488a1f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов учитывает все социальные обязательства и планы развития, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что в четверг на заседании правительства региона был рассмотрен и одобрен проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Главный финансовый документ внесен правительством региона в Ярославскую областную думу.
"Бюджет на предстоящий трехлетний период сбалансирован. В проекте документа заложен такой принцип, как финансирование не только всех принятых социальных обязательств, но и актуальных приоритетов для развития Ярославской области и расширения ее инфраструктуры", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
Доходы регионального бюджета в 2024 году запланированы правительством области в сумме 120,4 миллиарда рублей, в 2025 году - 121,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 129,3 миллиарда рублей. Расходы – в объеме 117,6, 122,3 и 129,3 миллиарда рублей соответственно.
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Ярославской области будут развивать газомоторную инфраструктуру
Вчера, 18:22
"Напомню, что в прошлом году мы стартовали с вами с цифры 100,5 миллиарда рублей, а по состоянию на 1 ноября 2023 года расходная часть бюджета выросла на 33,9 миллиарда рублей – до 134,4 миллиарда рублей. Важно, что мы стартуем всегда с большей отметки. Это значит, что наши доходы растут, область развивается", - подчеркнул Михаил Евраев в своем выступлении.
Сообщается, что правительство региона внесет проект бюджета в областную думу до 1 декабря.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала