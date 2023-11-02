https://ria.ru/20231102/sledkom-1906862899.html

Бастрыкин отстранил от работы главу самарского следкома

Бастрыкин отстранил от работы главу самарского следкома - РИА Новости, 02.11.2023

Бастрыкин отстранил от работы главу самарского следкома

Глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова при расследовании... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:27

2023-11-02T10:27

2023-11-02T10:29

происшествия

россия

самарская область

узбекистан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42931ee0cba87b369b33ccb4b8fee3a0.jpg

САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов, и отстранил его от должности на время проведения служебной проверки, сообщили в СК России. Бастрыкин провел прием граждан, часть из которых - из Самарской области. Самарцы рассказали, что их 10-летний ребенок стал участником конфликта на детской площадке. После этого родственники одного из детей и его друзья пришли к заявителю, избили главу семью и мужчину, который пытался урезонить стороны, а к ответственности привлекли только одного участника конфликта. "Александр Иванович Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Самарской области Марата Файзурахмановича Галиханова и его подчиненных и подверг критике их работу. В отношении Марата Файзурахмановича Галиханова и руководителя следственного отдела по Кировскому району города Самары СУ СК России по Самарской области Владимира Владимировича Чередника назначена служебная проверка с отстранением от должности на время ее проведения", - говорится в сообщении СК России. Уточняется, что аналогичные проверки коснутся следователей, которые расследовали это уголовное дело. Бастрыкин "поручил проводить непрерывный мониторинг СМИ и социальных сетей для получения информации о противоправных действиях мигрантов, подчеркнув, что на указанные факты должна быть незамедлительная реакция со стороны следственных органов", говорится в релизе. Еще одна заявительница из Самарской области сообщила в центральный аппарат СК РФ об убийстве ее матери и сестры-инвалида гражданином Узбекистана, которые проводил в их доме ремонт. Мужчина находился на территории страны нелегально. Было возбуждено уголовное дело по пп. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), однако мужчина сбежал в Узбекистан. Сейчас он находится в местном СИЗО за совершение ряда преступлений, при этом потерпевшая обеспокоена, что он уйдет от ответственности за убийство ее родственников. Бастрыкин поручил передать оба уголовных дела в центральный аппарат СК России для расследования. В ближайшее время представители СК РФ проведут комплексную проверку в Самарской области, сообщает "Коммерсант". Она пройдет с 7 по 17 ноября, основной акцент будет сделан на проверке расследования преступлений в миграционной и коррупционной сферах.

https://ria.ru/20231030/taksist-1906306032.html

https://ria.ru/20231028/migranty-1905832998.html

россия

самарская область

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, самарская область, узбекистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)