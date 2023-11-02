https://ria.ru/20231102/simvoly-1906794562.html

Скандал вокруг российских символов: медведя и балалайку не предлагать

Скандал вокруг российских символов: медведя и балалайку не предлагать - РИА Новости, 02.11.2023

Скандал вокруг российских символов: медведя и балалайку не предлагать

В соцсетях взбурлил очень характерный для нашего времени скандал. Блогеры пересылают друг другу некую картинку с символами России и ругают ее последними... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:06

россия

брест

сталинград

иван грозный

александр блок (поэт)

"аврора"

аналитика

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В соцсетях взбурлил очень характерный для нашего времени скандал. Блогеры пересылают друг другу некую картинку с символами России и ругают ее последними словами. Картинка действительно противная. Оговоримся только, что, вопреки мнению блогеров, она не имеет никакого отношения ни к всероссийским олимпиадам, которые проводит Министерство просвещения, ни вообще к официальным мероприятиям. Так, просто болтается изображение в фотобанке, время от времени его достают из нафталина редакторы и украшают материалы на патриотические темы.Можете просто забить в любой поисковик словосочетание "символы России", и сразу увидите эту несчастную картинку. На фоне карты нашей страны собраны ее знаковые, так сказать, образы. Медведь, разумеется. Балалайка. Матрешка. Самовар. Тощий облезлый волк "с своей волчицею голодной". Круглолицые девки с широко разинутыми ртами, напоминающие кукол из секс-шопа. Силуэт храма Василия Блаженного — разумеется, без крестов.Сама карта, кстати, тоже интересно составлена. С одной стороны, изображение датировано 2015 годом, и Крым здесь вроде бы должен быть. С другой стороны, полуостров так прочно закрыт самоваром и матрешкой, что непонятно, то ли он наш, то ли еще нет.Покажи такую картинку человеку в 90-е годы, он бы даже не понял — из-за чего такой шум? На что обиделись? Ну да, именно так видит нашу страну малообразованный американский турист, покупающий себе ушанку, а жене — матрешку. Но мы очень сильно изменились с тех пор.Ушел этот воображаемый турист, этот белый господин, перед которым полагалось заискивать, делать три раза "ку" и соответствовать своему простенькому имиджу. Мы теперь сами по себе, нам интересно понять, какие мы на самом деле.В глупой картинке раздражает не только то, что все символы здесь абсолютно лубочные, из позапрошлого века. Ну какой самовар, когда Россия летает в космос, строит плавучие АЭС и доказывает гипотезу Пуанкаре? Еще неприятнее подхалимский юморок, с которым все это изображено. Чисто лакейская, смердяковская интонация: "Мы все это так-с, промеж себя, не извольте беспокоиться, господин!"Как будто всем странам можно видеть себя романтическими, прекрасными, устремленными в будущее, и только мы тут прозябаем в своем ничтожестве, а когда надо высказаться о себе, начинаем хихикать и кривляться.Разухабистые девки доставляют отдельно. Не забыть последний выпуск программы "Намедни", в которой иностранные экспаты хвалили Россию за дешевизну секс-услуг, а российская, прости господи, интеллигенция брала у них интервью, заглядывая в рот, и весело смеялась.Доступные женщины, дешевая водка, сувенирный самовар — так видели и продолжают нас видеть западные партнеры. Им надо убеждать себя в том, что Россия побеждена, разгромлена, сброшена в архаику, а они приезжают сюда, словно колонизаторы в пробковых шлемах. Ну пусть себе думают, но нам-то оно зачем?Дискуссия вокруг "символов России" показала, что так, как раньше, люди больше не хотят. Но какие символы действительно могли бы стать образами нашей страны?Никаких претензий к матрешке, но мы живем в одной из богатейших и прогрессивнейших держав мира. Информацию о ней надо нести в мир в самой простой, понятной форме, поверх всех языковых барьеров. И дело это очень нужное, иначе миллиарды людей на планете только и будут знать о России, что у нас тут медведи на балалайках играют. Доносить наши символы надо предельно доступно, так, чтобы суть ухватил даже "негр преклонных годов".Разумеется, храм Василия Блаженного, как и храм Спас на Крови, и церковь Покрова на Нерли, — все это остается в копилке наших символов. Только, конечно же, с крестами, иначе просто получаются сапоги всмятку.Сюда же Кремль, а также великие памятники советской эпохи — "Жажда" в Бресте, "Родина-мать" в Сталинграде, "Воин-освободитель" в Трептов-парке. Все это символы наших, русских побед и завоеваний.Сталинские высотки и Эрмитаж, Шуховская башня и Москва-Сити — все это тоже наши великие достижения, ими можно и нужно гордиться.Таблица Менделеева — гениальное русское открытие, с которым знакомятся школьники всего мира. Без геометрии Лобачевского не было бы современной математики. Наши учебники — образец для подражания во всех школах и вузах мира. Вы знали, например, что курс теоретической физики Ландау — Лифшица был в свое время переведен на десятки разных языков?Русская азбука — мощнейший символ. В любом голливудском фильме, когда надо изобразить устрашающую Россию, в кадре под мрачную музыку показывают вывески и газеты, написанные кириллицей. Но этой кириллице можно сделать и белый пиар. Пусть люди всего мира учат русские слова "хлеб", "дом", "любовь". Это красивые слова — даже в самом своем написании.Лица наших поэтов и писателей должны быть так же популярны и узнаваемы, как Мона Лиза. Они, право, все того стоят — и ангелоподобный Александр Блок, и громокипящий Маяковский, и утонченная Ахматова. Что уж говорить про исторических деятелей — символами России в равной степени являются Петр Великий и Ленин, Иван Грозный и Сталин."Чайка" Чехова и его же "Три сестры", Раскольников Достоевского, "Нос" Гоголя, "Мастер и Маргарита" Булгакова — все это давно уже вышло за пределы литературы, это тоже символы России, узнаваемые во всем мире. Так же как и атомный ледокол "Ленин", и крейсер "Аврора". И это уж не говоря про музыку — трудно найти на планете человека, который не сможет напеть "Танец с саблями" или вальс цветов из "Щелкунчика". "Черный квадрат" Малевича и "Купание красного коня" Петрова-Водкина мы тоже не отдадим врагам — так же как и врубелевского "Демона", и "Похищение Европы" Серова.У нас сильнейшая в мире армия — это признают даже наши враги. Значит, неплохо иметь в ассортименте наших символов лучший в мире автомат Калашникова, неуязвимый танк "Армата", могучий "Ярс" и неотвратимый "Кинжал".Не забыть бы еще фигурные коньки и балетные пуанты, метро и мороженое в стаканчике, циклопические ГЭС и АЭС и скромные, но бойкие "Лады", есенинские стихи и курских соловьев, Волгу, Неву, Обь, питерские разводные мосты... Уф, нет, всего не перечислить. Как же бесконечна наша Россия, поистине она заключает в себе весь мир.Отдельное спасибо бывшим западным партнерам за то, что они нас "отменили". Больше мы не будем смотреть на себя их глазами и стараться, суетясь, им понравиться. Пришло время самим разбираться с тем, какие мы, чего хотим, куда идем. И осознавать, какими мы хотим себя видеть и как — представлять себя миру.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20231031/drug-1906332620.html

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https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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россия, брест, сталинград, иван грозный, александр блок (поэт), "аврора", аналитика