https://ria.ru/20231102/shtrafy-1906887070.html

Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей

Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2023

Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей

В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:02

2023-11-02T12:02

2023-11-02T12:09

технологии

apple

tiktok

россия

wikipedia

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов рублей каждый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В канцелярии суда 1 ноября зарегистрирован протокол в отношении Apple Distribution International LTD, составленный по части два статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.Вместе с ним в суде зарегистрированы протоколы в отношении соцсети Tiktok и два в отношении фонда Wikimedia.По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей каждый.Дата рассмотрения пока не назначена.

https://ria.ru/20230718/google-1884883716.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, apple, tiktok, россия, wikipedia