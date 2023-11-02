https://ria.ru/20231102/shtrafy-1906887070.html
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2023
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей
В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:02
2023-11-02T12:02
2023-11-02T12:09
технологии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов рублей каждый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В канцелярии суда 1 ноября зарегистрирован протокол в отношении Apple Distribution International LTD, составленный по части два статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.Вместе с ним в суде зарегистрированы протоколы в отношении соцсети Tiktok и два в отношении фонда Wikimedia.По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей каждый.Дата рассмотрения пока не назначена.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, apple, tiktok, россия, wikipedia
Технологии, Apple, TikTok, Россия, Wikipedia
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей
Apple, TikTok, Wikimedia грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов рублей каждый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В канцелярии суда 1 ноября зарегистрирован протокол в отношении Apple Distribution International LTD, составленный по части два статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Вместе с ним в суде зарегистрированы протоколы в отношении соцсети Tiktok и два в отношении фонда Wikimedia.
По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей каждый.
Дата рассмотрения пока не назначена.
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента