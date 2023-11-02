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Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2023
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12:02 02.11.2023 (обновлено: 12:09 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/shtrafy-1906887070.html
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2023
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей
В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:02
2023-11-02T12:09
технологии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов рублей каждый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В канцелярии суда 1 ноября зарегистрирован протокол в отношении Apple Distribution International LTD, составленный по части два статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.Вместе с ним в суде зарегистрированы протоколы в отношении соцсети Tiktok и два в отношении фонда Wikimedia.По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей каждый.Дата рассмотрения пока не назначена.
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технологии, apple, tiktok, россия, wikipedia
Технологии, Apple, TikTok, Россия, Wikipedia
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей

Apple, TikTok, Wikimedia грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещённый контент, компаниям грозят штрафы до 4 миллионов рублей каждый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В канцелярии суда 1 ноября зарегистрирован протокол в отношении Apple Distribution International LTD, составленный по части два статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Вместе с ним в суде зарегистрированы протоколы в отношении соцсети Tiktok и два в отношении фонда Wikimedia.
По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей каждый.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
На Google выписали новый протокол за неудаление запрещенного контента
18 июля, 15:42
 
ТехнологииAppleTikTokРоссияWikipedia
 
 
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