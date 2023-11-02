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Зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного в Москве кота, оштрафовали - РИА Новости, 02.11.2023
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14:28 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/shtraf-1906947433.html
Зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного в Москве кота, оштрафовали
Зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного в Москве кота, оштрафовали - РИА Новости, 02.11.2023
Зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного в Москве кота, оштрафовали
Тверской суд Москвы на 4 тысячи рублей оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую, участвовавшую в спасении кота и вступившую из-за него в конфликт с полицией,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:28
2023-11-02T14:28
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 4 тысячи рублей оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую, участвовавшую в спасении кота и вступившую из-за него в конфликт с полицией, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Наталью Кошанскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и назначил наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает до 15 суток ареста. Кот провел четыре дня во внедорожнике Mitsubishi, припаркованном в центре Москвы. Его спасли сотрудники экстренных служб, вскрывшие машину, а затем забрали полицейские. Сейчас ему ничто не угрожает. Пока его передали в семью работника прокуратуры. Кошанская, растолкав всех, влезла в машину и взяла на руки кота. Она пыталась забрать его себе, но полицейские отказали ей, поскольку не она его хозяйка. На этой почве впоследствии и случился конфликт.
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Спасение запертого в машине кота
Спасение запертого в машине кота
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного в Москве кота, оштрафовали

Суд оштрафовал зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного в Москве кота

© РИА НовостиСпасенный кот, который просидел четыре дня в машине в центре Москвы. Кадр видео
Спасенный кот, который просидел четыре дня в машине в центре Москвы. Кадр видео
© РИА Новости
Спасенный кот, который просидел четыре дня в машине в центре Москвы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 4 тысячи рублей оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую, участвовавшую в спасении кота и вступившую из-за него в конфликт с полицией, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Наталью Кошанскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и назначил наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей", - сказали в суде.
Санкция статьи предусматривает до 15 суток ареста.
Кот провел четыре дня во внедорожнике Mitsubishi, припаркованном в центре Москвы. Его спасли сотрудники экстренных служб, вскрывшие машину, а затем забрали полицейские. Сейчас ему ничто не угрожает. Пока его передали в семью работника прокуратуры.
Кошанская, растолкав всех, влезла в машину и взяла на руки кота. Она пыталась забрать его себе, но полицейские отказали ей, поскольку не она его хозяйка. На этой почве впоследствии и случился конфликт.
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