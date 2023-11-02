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Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января
Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января - РИА Новости, 02.11.2023
Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января
Работодателей, которые платят сотрудникам зарплаты ниже 19 242 рублей, с 1 января 2024 года могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, рассказала агентству РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T02:22
2023-11-02T02:22
2023-11-02T02:42
общество
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ирина михеева
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работодателей, которые платят сотрудникам зарплаты ниже 19 242 рублей, с 1 января 2024 года могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.Она напомнила, что Госдума одобрила в первом чтении повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до указанной суммы с нынешних 16 242 рублей. Зарплата сотрудника, отработавшего полный месяц и выполнившего трудовые обязанности в полном объеме, по Трудовому кодексу не может быть ниже МРОТ.Работодатель за недоплату сотрудникам может быть привлечен к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, напомнила юрист. Штраф по ним может составлять от 10 до 100 тысяч рублей.Но есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОТ может быть законной - при неполном рабочем дне или отпуске за свой счет. Возможны также оговоренные в законе удержания, например, по исполнительному листу от приставов, добавила Михеева.
https://ria.ru/20231101/zarplaty-1906808629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ирина михеева, кск, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Михеева, КСК, Госдума РФ
Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января
Юрист Михеева предупредила о штрафах за выплату зарплаты ниже 19,2 тысячи рублей