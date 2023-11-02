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Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января - РИА Новости, 02.11.2023
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02:22 02.11.2023 (обновлено: 02:42 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/shtraf-1906830831.html
Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января
Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января - РИА Новости, 02.11.2023
Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января
Работодателей, которые платят сотрудникам зарплаты ниже 19 242 рублей, с 1 января 2024 года могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, рассказала агентству РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T02:22
2023-11-02T02:42
общество
россия
ирина михеева
кск
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работодателей, которые платят сотрудникам зарплаты ниже 19 242 рублей, с 1 января 2024 года могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.Она напомнила, что Госдума одобрила в первом чтении повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до указанной суммы с нынешних 16 242 рублей. Зарплата сотрудника, отработавшего полный месяц и выполнившего трудовые обязанности в полном объеме, по Трудовому кодексу не может быть ниже МРОТ.Работодатель за недоплату сотрудникам может быть привлечен к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, напомнила юрист. Штраф по ним может составлять от 10 до 100 тысяч рублей.Но есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОТ может быть законной - при неполном рабочем дне или отпуске за свой счет. Возможны также оговоренные в законе удержания, например, по исполнительному листу от приставов, добавила Михеева.
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общество, россия, ирина михеева, кск, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Михеева, КСК, Госдума РФ
Юрист напомнила о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января

Юрист Михеева предупредила о штрафах за выплату зарплаты ниже 19,2 тысячи рублей

© iStock.com / PROMT8Девушка считает прибыль с помощью калькулятора
Девушка считает прибыль с помощью калькулятора - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / PROMT8
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работодателей, которые платят сотрудникам зарплаты ниже 19 242 рублей, с 1 января 2024 года могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.
Она напомнила, что Госдума одобрила в первом чтении повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до указанной суммы с нынешних 16 242 рублей. Зарплата сотрудника, отработавшего полный месяц и выполнившего трудовые обязанности в полном объеме, по Трудовому кодексу не может быть ниже МРОТ.
Работодатель за недоплату сотрудникам может быть привлечен к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, напомнила юрист. Штраф по ним может составлять от 10 до 100 тысяч рублей.
Но есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОТ может быть законной - при неполном рабочем дне или отпуске за свой счет. Возможны также оговоренные в законе удержания, например, по исполнительному листу от приставов, добавила Михеева.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении
Вчера, 21:17
 
ОбществоРоссияИрина МихееваКСКГосдума РФ
 
 
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