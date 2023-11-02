https://ria.ru/20231102/shos-1907016603.html

Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении - РИА Новости, 02.11.2023

Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:49

2023-11-02T17:49

2023-11-02T19:20

в мире

шос

иран

китай

владимир путин

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило Mehr."Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", — приводит агентство слова военного.Сафави сделал это предложение во время визита в Китай, говорится в публикации. Он также отметил, что вооруженным силам Ирана и КНР необходимо достичь единого понимания угроз и общих интересов.В статусе наблюдателя находится и Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство. Как подчеркивал Владимир Путин, Москва выступает за скорейшее вступление республики в организацию.

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

иран

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шос, иран, китай, владимир путин, белоруссия