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Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении - РИА Новости, 02.11.2023
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17:49 02.11.2023 (обновлено: 19:20 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/shos-1907016603.html
Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении
Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении - РИА Новости, 02.11.2023
Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении
Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:49
2023-11-02T19:20
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило Mehr.&quot;Предлагаю, &lt;…&gt; чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС&quot;, — приводит агентство слова военного.Сафави сделал это предложение во время визита в Китай, говорится в публикации. Он также отметил, что вооруженным силам Ирана и КНР необходимо достичь единого понимания угроз и общих интересов.В статусе наблюдателя находится и Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство. Как подчеркивал Владимир Путин, Москва выступает за скорейшее вступление республики в организацию.
https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html
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в мире, шос, иран, китай, владимир путин, белоруссия
В мире, ШОС, Иран, Китай, Владимир Путин, Белоруссия
Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить договор о ненападении

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило Mehr.
«

"Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", — приводит агентство слова военного.

Сафави сделал это предложение во время визита в Китай, говорится в публикации. Он также отметил, что вооруженным силам Ирана и КНР необходимо достичь единого понимания угроз и общих интересов.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

В статусе наблюдателя находится и Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство. Как подчеркивал Владимир Путин, Москва выступает за скорейшее вступление республики в организацию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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