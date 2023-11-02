Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении
Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить договор о ненападении
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило Mehr.
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"Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", — приводит агентство слова военного.
Сафави сделал это предложение во время визита в Китай, говорится в публикации. Он также отметил, что вооруженным силам Ирана и КНР необходимо достичь единого понимания угроз и общих интересов.
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
В статусе наблюдателя находится и Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство. Как подчеркивал Владимир Путин, Москва выступает за скорейшее вступление республики в организацию.