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"Новые люди" предложили Голиковой ввести "Индекс дружелюбия школ"
"Новые люди" предложили Голиковой ввести "Индекс дружелюбия школ" - РИА Новости, 02.11.2023
"Новые люди" предложили Голиковой ввести "Индекс дружелюбия школ"
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести "Индекс дружелюбия... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:25
2023-11-02T08:25
2023-11-02T08:25
общество
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татьяна голикова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести "Индекс дружелюбия школ" для выявления школ, где дети подвергаются буллингу, следует из документа. "Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна (Голикова), оценить целесообразность введения Индекса дружелюбия школ… На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы "группы риска" и, наоборот, – школы, носители лучших практик", - написано в обращении. Автор обращения предложила проводить в школах ежегодные анонимные опросы среди ребят, подвергаются ли они издевательствам. И на основе этого, согласно индексу, можно будет сравнить, в каких школах детей травят, а в каких они чувствуют себя в безопасности. "Собирать такие данные было бы возможно через государственные информационные системы, например - "Госуслуги" или "Моя школа", - уточняется в запросе. Благодаря индексу органы власти оценят реальную ситуацию в общеобразовательных учреждениях и по необходимости направят психологов для работы с определенными школами и группами учащихся, заключается в обращении.
https://ria.ru/20231006/priblizhenie-1900876694.html
https://ria.ru/20230627/novye_lyudi-1880673998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
"Новые люди" предложили Голиковой ввести "Индекс дружелюбия школ"
"Новые люди" призвали ввести инструмент для выявления случаев буллинга в школах
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести "Индекс дружелюбия школ" для выявления школ, где дети подвергаются буллингу, следует из документа.
"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна (Голикова), оценить целесообразность введения Индекса дружелюбия школ… На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы "группы риска" и, наоборот, – школы, носители лучших практик", - написано в обращении.
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Автор обращения предложила проводить в школах ежегодные анонимные опросы среди ребят, подвергаются ли они издевательствам. И на основе этого, согласно индексу, можно будет сравнить, в каких школах детей травят, а в каких они чувствуют себя в безопасности.
«
"Собирать такие данные было бы возможно через государственные информационные системы, например - "Госуслуги" или "Моя школа", - уточняется в запросе.
Благодаря индексу органы власти оценят реальную ситуацию в общеобразовательных учреждениях и по необходимости направят психологов для работы с определенными школами и группами учащихся, заключается в обращении.
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